Важно руководствоваться здравым смыслом, особенно в начале дня. В это время легко увлечься какой-то сомнительной идеей, безнадежным проектом. К тому же многие склонны переоценивать свои силы и браться за то, с чем не смогут справиться. Избежать таких трудностей будет проще тем, кто привык все подвергать сомнению. Часто бывает полезно посоветоваться со специалистами или знакомыми, опыту которых вы доверяете, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 21 ФЕВРАЛЯ ⟩ Овны могут добиться успеха, Скорпионам нужно быть позитивнее, чтобы не испортить день себе и окружающим
Вторая половина дня обещает приятные встречи, дает шанс повидаться с людьми, по которым вы скучали. Будет шанс восстановить старые связи, помириться с теми, с кем вы были в ссоре. Влюбленным легко найти общий язык. Можно обсуждать общие планы на будущее, говорить о том, что важно для вас обоих.
Овен
Вы во многом можете добиться успеха. Но звезды тут не при чем: дело только в вашей настойчивости, готовности снова и снова прикладывать усилия. С серьезными решениями не торопитесь, даже если они кажутся единственно верными. Особенно это важно в области личных отношений, потому что тут ситуация может неожиданно измениться. Вам потребуется время, чтобы разобраться в происходящем. Вероятны какие-то неожиданные открытия. Некоторые представители знака получат ответы на вопросы, над которыми долго ломали голову. Это позволит определиться с планами на будущее.
Телец
Вас ждет насыщенный день. Он полон странных происшествий, удивительных событий. Мало что идет по плану, часто приходится импровизировать, на ходу принимать решения. Но вы не жалуетесь. Вас ведет интуиция, достаточно прислушиваться к ее подсказкам, чтобы достичь поставленных целей. Не всегда просто поладить с окружающими. Вы все же находите с ними общий язык, но это требует усилий. Помните: сейчас не стоит делиться секретами или планами, которые вы сами еще как следует не обдумали. В конце дня вероятны хорошие новости, а также предложения, от которых не захочется отказываться.
Близнецы
Многое идет не по плану. День вас ждет интересный, но назвать его легким и совершенно безоблачными нельзя. Могут складываться неоднозначные ситуации, и разобраться в них будет нелегко. Сохраняйте спокойствие и не теряйте уверенности в себе. Лучше держаться подальше от людей, которые прежде уже сбивали вас с толку своими сомнениями и страхами. Общайтесь с оптимистами: они приносят удачу. Будет возможность научиться тому, что вскоре обязательно пригодится. Вы быстро запоминаете полезную информацию, многое схватываете на лету. Могут появиться отличные идеи, касающиеся работы.
Рак
Благоприятный день для того, чтобы строить долгосрочные планы. Также можно проводить важные деловые переговоры: их результаты вас не разочаруют. Не исключены знакомства, которым вы будете очень рады. Не приходится прикладывать много усилий, чтобы понравиться окружающим, достаточно вести себя искренне. Осторожнее с деньгами; вы склонны тратить слишком много на пустяки. Спонтанные покупки могут оказаться неудачными, особенно если вы не будете делать выбор сами, а последуете чьему-то совету.
Лев
Первая половина дня пройдет очень плодотворно, если вы быстро определитесь с целями и приоритетами. Вы поймете, как лучше действовать, кто даст хороший совет, к кому обратиться за помощью. Старайтесь уделять больше внимания близким, сегодня это важно и для них, и для вас. Найдется способ решить давнюю семейную проблему. Середина дня – лучшее время для покупок. Вы безошибочно выбираете вещи, которые будут радовать и вас, и ваших близких. Вечер обещает романтические сюрпризы и какие-то запоминающиеся приятные события.
Дева
Благоприятный день для творчества. Однообразная работа дается труднее, чем обычно, к тому же порой сильно раздражает. Но и с ней вы справляетесь достойно, не допускаете серьезных ошибок и стараетесь обходиться без помощи. Опыт, полученный сегодня, еще не раз вам пригодится. Будет возможность порадовать близких приятными сюрпризами, удивить необычными идеями. Заметно изменятся к лучшему отношения, которые в последнее время складывались напряженно. Некоторые Девы поймут, что на душе у людей, привыкших скрывать свои чувства и ни с кем не делиться переживаниями.
Весы
Сегодня у вас многое получается отлично. Но это не только ваша заслуга: вам помогают самые разные люди. День подходит для начала, развития и налаживания отношений любого рода. Могут завязаться знакомства, которые позже сыграют важную роль в вашей жизни. Благотворно сказываются тенденции дня и на семейных отношениях: не возникает причин для разногласий, решаются старые проблемы. Друзья делятся отличными новостями и предлагают то, от чего не хочется отказываться. Вторая половина дня обещает денежные поступления, в том числе из новых источников.
Скорпион
Настройтесь на позитивный лад с самого утра, иначе вы рискуете испортить этот неплохой день и себе, и окружающим. Не нужно принимать близко к сердцу мелкие неудачи, переживать из-за ошибок, которые легко исправить. Да, вряд ли удастся совершенно избежать споров. Зато они помогают по-новому взглянуть на знакомые вещи, принять верные решения, найти истину. Быстро решаются организационные вопросы. День подходит для составления каких-то официальных документов, обращений в государственный организации.
Стрелец
Не спешите. Нужно время, чтобы определиться с приоритетами и найти кратчайший путь к цели. Не хватайтесь за все дела подряд; нужно выбрать самое важное и сосредоточиться на нем. Осторожнее с новыми знакомыми: они не всегда так доброжелательны, как кажется поначалу. Многие стараются завоевать вашу симпатию в надежде позже воспользоваться вашими знаниями, умениями и талантами. Давние союзники не подведут, близкие поддержат в трудный момент. Если возникнут какие-то проблемы, вы не останетесь с ними наедине.
Козерог
Вы прикладываете много усилий, чтобы достичь поставленных целей, но это не всегда помогает. Иногда приходится откладывать запланированные дела, чтобы решить неожиданно появившиеся задачи. Некоторые Козероги остаются без поддержки, на которую рассчитывали, и действуют самостоятельно, причем с большим успехом. Не раз и не два пригодится опыт, полученный раньше. Стоит уделить внимание семейным делам. Будет возможность порадовать близких, окружить заботой того, кто в этом нуждается. Многие споры останутся в прошлом.
Водолей
Дел будет много, но вы отлично справитесь с каждым из них. Сложные задачи не пугают, вы находите неожиданные и эффективные способы решить их. Часто в этом помогает опыт, полученный давным-давно. Вспоминая какие-то ситуации прошлого, вы находите ответы на вопросы, актуальные сейчас. Удается сохранить спокойствие, даже если что-то идет не по плану и все вокруг нервничают. Окружающие чаще обычного обращаются к вам за помощью и советами. Вероятны интересные знакомства. Они могут положить начало дружеским или романтическим отношениям.
Рыбы
Вам везет. Удается обойти ловушки, расставленные недоброжелателями, избежать конфликтов и не допустить серьезных ошибок. Появляется много хороших идей, а затем вы познакомитесь с людьми, которые помогут реализовать задуманное. Это неплохой день для новых знакомств, начала дружеских или любовных отношений. Интуиция подсказывает, с кем будет приятно общаться, а от кого лучше держаться подальше. Вы отлично ладите с людьми, находите нужные слова, можете подобрать ключ к сердцу каждого. В вас легко влюбиться.