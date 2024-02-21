ГОРОСКОП НА 21 ФЕВРАЛЯ ⟩ Овны могут добиться успеха, Скорпионам нужно быть позитивнее, чтобы не испортить день себе и окружающим

Стрелец

Не спешите. Нужно время, чтобы определиться с приоритетами и найти кратчайший путь к цели. Не хватайтесь за все дела подряд; нужно выбрать самое важное и сосредоточиться на нем. Осторожнее с новыми знакомыми: они не всегда так доброжелательны, как кажется поначалу. Многие стараются завоевать вашу симпатию в надежде позже воспользоваться вашими знаниями, умениями и талантами. Давние союзники не подведут, близкие поддержат в трудный момент. Если возникнут какие-то проблемы, вы не останетесь с ними наедине.

Козерог

Вы прикладываете много усилий, чтобы достичь поставленных целей, но это не всегда помогает. Иногда приходится откладывать запланированные дела, чтобы решить неожиданно появившиеся задачи. Некоторые Козероги остаются без поддержки, на которую рассчитывали, и действуют самостоятельно, причем с большим успехом. Не раз и не два пригодится опыт, полученный раньше. Стоит уделить внимание семейным делам. Будет возможность порадовать близких, окружить заботой того, кто в этом нуждается. Многие споры останутся в прошлом.

Водолей

Дел будет много, но вы отлично справитесь с каждым из них. Сложные задачи не пугают, вы находите неожиданные и эффективные способы решить их. Часто в этом помогает опыт, полученный давным-давно. Вспоминая какие-то ситуации прошлого, вы находите ответы на вопросы, актуальные сейчас. Удается сохранить спокойствие, даже если что-то идет не по плану и все вокруг нервничают. Окружающие чаще обычного обращаются к вам за помощью и советами. Вероятны интересные знакомства. Они могут положить начало дружеским или романтическим отношениям.

Рыбы

Вам везет. Удается обойти ловушки, расставленные недоброжелателями, избежать конфликтов и не допустить серьезных ошибок. Появляется много хороших идей, а затем вы познакомитесь с людьми, которые помогут реализовать задуманное. Это неплохой день для новых знакомств, начала дружеских или любовных отношений. Интуиция подсказывает, с кем будет приятно общаться, а от кого лучше держаться подальше. Вы отлично ладите с людьми, находите нужные слова, можете подобрать ключ к сердцу каждого. В вас легко влюбиться.