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Одинокую уборщицу уволили за то, что она съела сэндвич на рабочем месте

Трийн Пальмипуу
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Пищевые отходы – это проблема, которая затрагивает большую часть мира и их последствия, также являются проблемой и в Эстонии. Пожжертвования продуктов питания – один из способов уменьшить количество пищевых отходов и их влияние на окружающую среду.

Кажется нормальным, когда думаешь, что место для свежей и съедобной еды – не в мусорном ведре. Мать-одиночка из Великобритании поплатилась своей работой за то, что сьела один из остатков бутерброда.

39-летняя Габриэла Родригес работала в клининговой компании, через которую заключила контракт на работу в юридической фирме. Обнаружив на кухне подносы с остатками еды после совещания, она решила съесть один из сэндвичей с огурцом и тунцом. Это решение оказалось роковым для Габриэлы, которая одна воспитывала своих детей.

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