Одинокую уборщицу уволили за то, что она съела сэндвич на рабочем месте

Кажется нормальным, когда думаешь, что место для свежей и съедобной еды – не в мусорном ведре. Мать-одиночка из Великобритании поплатилась своей работой за то, что сьела один из остатков бутерброда.

39-летняя Габриэла Родригес работала в клининговой компании, через которую заключила контракт на работу в юридической фирме. Обнаружив на кухне подносы с остатками еды после совещания, она решила съесть один из сэндвичей с огурцом и тунцом. Это решение оказалось роковым для Габриэлы, которая одна воспитывала своих детей.