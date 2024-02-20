Пищевые отходы – это проблема, которая затрагивает большую часть мира и их последствия, также являются проблемой и в Эстонии. Пожжертвования продуктов питания – один из способов уменьшить количество пищевых отходов и их влияние на окружающую среду.
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Одинокую уборщицу уволили за то, что она съела сэндвич на рабочем месте
Кажется нормальным, когда думаешь, что место для свежей и съедобной еды – не в мусорном ведре. Мать-одиночка из Великобритании поплатилась своей работой за то, что сьела один из остатков бутерброда.