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ВИДЕО ⟩ «Еще один сериал Netflix в Таллинне!» Задержание подозреваемого в хранении наркотиков превратилось в настоящий боевик

Кетлин Крузе
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Фото: Kaader videost

В понедельник отдел быстрого реагирования полиции задержал недалеко от Горхолла мужчину, подозреваемого в хранении крупной партии наркотиков. «Они что, снимали боевик?» - спрашивают под видео, опубликованном в социальных сетях, пишет Elu24.

В понедельник днем один из участников дорожного движения заметил, как другой водитель был неожиданно остановлен сотрудниками полиции посреди дороги возле Горхолла в Таллинне. Но задержание гражданина было похоже на сцену из боевика.

В группе EZ-дуны! в Facebook появилось множество комментариев. «Нолан?» - пошутили несколько человек. «Они что, снимали боевик?» - спрашивает другой. «Еще один сериал Netflix в Таллинне!»

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