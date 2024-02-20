В понедельник отдел быстрого реагирования полиции задержал недалеко от Горхолла мужчину, подозреваемого в хранении крупной партии наркотиков. «Они что, снимали боевик?» - спрашивают под видео, опубликованном в социальных сетях, пишет Elu24.
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ВИДЕО ⟩ «Еще один сериал Netflix в Таллинне!» Задержание подозреваемого в хранении наркотиков превратилось в настоящий боевик
В понедельник днем один из участников дорожного движения заметил, как другой водитель был неожиданно остановлен сотрудниками полиции посреди дороги возле Горхолла в Таллинне. Но задержание гражданина было похоже на сцену из боевика.