ГАЛЕРЕЯ ⟩ Виски, кола... Королева танцпола: в таллиннском клубе страстно отпраздновали День всех влюбленных под хиты Ханза

Напомним, что В 2017 году вместе с Джаро он создал дуэт Джаро&Ханза. Самыми популярными песнями группы стали «Королева танцпола» и «Ты мой кайф», которая даже попала на первые места в чартах Мексики, Венесуэлы, Колумбии, Испании, Португалии, Германии.

Таллиннский концерт музыканта прошел в столичном ночном клубе MjClub. В этот день там праздновали День святого Валентина, поэтому джентльмены радовали своих возлюбленных розами и романтичными фотографиями на фоне красных шаров в форме сердец. Народу было не очень много, но те, кто пришли, веселились до самого утра. Смотрите галерею, ищите себя и друзей на фото!