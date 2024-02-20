Человек, враждебно относящийся к домашним животным, схватил пневматическое ружье и выстрелил из него в кошку в вильяндиском районе Кантрекула. «Мы ждем информации от местных жителей, которая поможет нам выяснить, кто совершил такой отвратительный поступок», - говорит сотрудница веб-полиции Элерин Тетсманн.
Для подписчиков
Виновного ищут: кот жительницы Эстонии получил ранение из пневматической винтовки
Анита из Вильянди сообщила в группе Märgatud: Viljandis, что в воскресенье кто-то стрелял в ее кошку из пневматического ружья. «Тот, кто стреляет в кошек из пневматического ружья. Знайте, что вас поймают», - говорит она.