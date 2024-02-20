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Виновного ищут: кот жительницы Эстонии получил ранение из пневматической винтовки

Трийн Роос
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Кот Рууди.
Кот Рууди. Фото: Erakogu

Человек, враждебно относящийся к домашним животным, схватил пневматическое ружье и выстрелил из него в кошку в вильяндиском районе Кантрекула. «Мы ждем информации от местных жителей, которая поможет нам выяснить, кто совершил такой отвратительный поступок», - говорит сотрудница веб-полиции Элерин Тетсманн.

Анита из Вильянди сообщила в группе Märgatud: Viljandis, что в воскресенье кто-то стрелял в ее кошку из пневматического ружья. «Тот, кто стреляет в кошек из пневматического ружья. Знайте, что вас поймают», - говорит она.

Рууди - полуторагодовалый черный кот, который был на своей обычной прогулке, когда кто-то выстрелил в него из пневматической винтовки. Анита рассказала Elu24, что животное уже оправилось от испуга. «Он активен, у него хороший аппетит. Мы хотели бы найти того, кто это сделал. А если не получится, карма к нему все равно вернется», - говорит она.

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