В аккаунте евродепутата и члена Центристской партии Эстонии Яны Тоом в TikTok появилось забавное видео, в котором Тоом не постеснялась продемонстрировать свои танцевальные способности.
ВИДЕО ⟩ Яна Тоом пустилась в пляс под песню представителей Эстонии на конкурсе Евровидение-2024
Яна Тоом поделилась с подписчиками своего аккаунта в популярной социальной сети своими эмоциями от победы на конкурсе Eesti Laul дуэта 5MIINUST & Puuluup, которые теперь и представят Эстонию на Евровидении в шведском городе Мальмё.
«Нет, я не участник флешмоба танцующих политиков. Это мы писали видосы, и у меня "пропала энергетика". Но 5MIINUST & Puuluup мертвого поднимут», - пишет она в подписи к видео.
Смотрите видео!
@yanatoom Нет, я не участник флешмоба танцующих политиков)) Это мы писали видосы и у меня “пропала энергетика”. Но 5MIINUST & Puuluup мертвого поднимут 💪💪💪 @5miinust @puuluupband #eestilaul #eestilaul2024@5MIINUST @Puuluup ♬ original sound - yanatoom