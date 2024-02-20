ВИДЕО ⟩ Яна Тоом пустилась в пляс под песню представителей Эстонии на конкурсе Евровидение-2024

Яна Тоом поделилась с подписчиками своего аккаунта в популярной социальной сети своими эмоциями от победы на конкурсе Eesti Laul дуэта 5MIINUST & Puuluup, которые теперь и представят Эстонию на Евровидении в шведском городе Мальмё.

«Нет, я не участник флешмоба танцующих политиков. Это мы писали видосы, и у меня "пропала энергетика". Но 5MIINUST & Puuluup мертвого поднимут», - пишет она в подписи к видео.