Не зарегистрирован – плати больше! Почему стоимость места в детском саду Маарду значительно выше, чем в столице

Анатолий (имя изменено, известно редакции) водит сына в муниципальный детский сад RÕÕM в городе Маарду, к которому у него и его супруги нет претензий. Родители мальчика описывают группу и педагогов только с положительной стороны и говорят, что их сын комфортно себя чувствует, проводя время в детском саду. Жена Анатолия особенно подчеркивает, что для ребенка это любимый сад, в который он с удовольствием ходит и не всегда хочет уходить из него, когда родители приходят забирать его под конец рабочего дня.