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Не зарегистрирован – плати больше! Почему стоимость места в детском саду Маарду значительно выше, чем в столице

Арменуи Геройская
, репортер
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Здание Маардуской горуправы.
Здание Маардуской горуправы. Фото: Tiina Kõrtsini / Õhtuleht

В начале февраля рутинная жизнь многих родителей, чьи дети посещают не столичные детские сады, колыхнулась и привнесла сюрпризы. Вместо привычной суммы за место в детском саду администрация города Маарду выставила счет, где цена на порядок выше прежней. 

Анатолий (имя изменено, известно редакции) водит сына в муниципальный детский сад RÕÕM в городе Маарду, к которому у него и его супруги нет претензий. Родители мальчика описывают группу и педагогов только с положительной стороны и говорят, что их сын комфортно себя чувствует, проводя время в детском саду. Жена Анатолия особенно подчеркивает, что для ребенка это любимый сад, в который он с удовольствием ходит и не всегда хочет уходить из него, когда родители приходят забирать его под конец рабочего дня.

Помимо общей обстановки в группе, супругов устраивал и счет за место ребенка в детском саду. Из слов Анатолия мы выяснили, что место в группе стоило 40 евро в месяц и питание 2,45 евро в день, которое суммировалось за фактические дни пребывание ребенка в детском саду. Даже если ребенок отходил полный месяц, то счет получался не больше ста евро. Для примера нам прислали счет за декабрь прошлого года, где общая сумма оплаты была 86,55 евро.

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