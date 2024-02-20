ФОТО ⟩ Фотосессия МакSим в объятиях медведя вызвала негативную реакцию у поклонников

В Instagran она рассказала, что впервые познакомилась со зверем во время съемки клипа шесть лет назад.

«Подружились с мишкой Степой на съемках клипа "Мои секреты" в 2018 году, и наконец-то снова повидались! Он все такой же мощный, сильный, добрый и пахнет лесом. Никаких подвохов, только честность, чистота в глазах и любовь к жизни и людям. После таких встреч я становлюсь лучше», – подписала пост артистка.

Между тем, не все поклонники певицы оценили снимки. Многие осудили МакSим за беспечность.

«Бедный медведь. Лишили зубов».

«Красиво. Но жаль медведей которым удаляют зубы ради таких фото».

«Господи какие люди внимательные к деталям, я даже не заметила, что у него нет зубов, я лишь увидела прекрасные фотографии. Что подтверждает высказывание: «В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь. Другой – листвы зеленой вязь, весну и небо голубое. В одно окно смотрели двое».

«Вообще-то медведь это самый опасный хищник, за секунду скальп снимет. Не понимаю таких обнимашек, потом животное будет виновато, если вдруг нападет. Беспечные люди...».

«Фотографии шикарные, конечно, опасно очень. Медведи непредсказуемы».

Отметим, что медведь Степан не лишен зубов, однако не редко участвует в различных фотосессиях. Владельцы зверя регулярно публикуют события из жизни хищника.