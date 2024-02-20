Американская певица Мадонна во время выступления на сцене в Сиэтле (штат Вашингтон, США) упала со стула. Этот момент был снят зрителями в зале и растиражирован в Сети. Ролик в том числе опубликован 19 февраля на странице таблоида People в Instagram.
Танцовщица на сцене уронила 65-летнюю Мадонну со стула, но певица продолжила петь
65-летняя звезда оказалась на полу после того, как танцовщица, которая тащила ее на стуле, споткнулась и упала. Свалившись со стула, Мадонна продолжила выступление, лежа на животе, а затем самостоятельно поднялась, отказавшись от помощи ассистента.
Во время падения певица исполняла свой хит 1986 года Open Your Heart.
Ролик, снятый с другого ракурса, опубликован в соцсети X на странице таблоида TMZ.
OUCH 😖 #Madonna took a tumble onstage during one of her #CelebrationTour shows, but she handled it like a pro! 🙌 pic.twitter.com/EcSKv77PvH— TMZ (@TMZ) February 19, 2024
Международный концертный тур Мадонны Celebration стартовал в октябре 2023 года. Во время выступлений певица исполняет свои песни, которые охватывают 40-летний период ее карьеры на сцене.