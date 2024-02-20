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Танцовщица на сцене уронила 65-летнюю Мадонну со стула, но певица продолжила петь

Limon.ee
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Мадонна.
Мадонна. Фото: Nbc/The Tonight Show

Американская певица Мадонна во время выступления на сцене в Сиэтле (штат Вашингтон, США) упала со стула. Этот момент был снят зрителями в зале и растиражирован в Сети. Ролик в том числе опубликован 19 февраля на странице таблоида People в Instagram.

65-летняя звезда оказалась на полу после того, как танцовщица, которая тащила ее на стуле, споткнулась и упала. Свалившись со стула, Мадонна продолжила выступление, лежа на животе, а затем самостоятельно поднялась, отказавшись от помощи ассистента.

Во время падения певица исполняла свой хит 1986 года Open Your Heart.

Ролик, снятый с другого ракурса, опубликован в соцсети X на странице таблоида TMZ.

Международный концертный тур Мадонны Celebration стартовал в октябре 2023 года. Во время выступлений певица исполняет свои песни, которые охватывают 40-летний период ее карьеры на сцене.

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