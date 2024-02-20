Музыкант задержан стражами порядка на острове Пхукет, передает телеграм-канал Shot. Алан Хадзарагов (настоящее имя) заявил, что его якобы оклеветал подписчик и натравил на него местных правоохранителей, пишет Womanhit.
Российский рэпер Matrang был арестован в Таиланде
Сообщается, что Matrang был задержан в кафе. Певца отвезли в отделение для проверки документов. Артист боится, что его депортируют в Москву.
Ранее стало известно, что российский тур рэпера может быть отменен. Matrang избили во Владикавказе, поэтому он боялся возвращаться в Россию. Также Алан Хадзарагов говорил, что бросает музыку и планирует вернуться на родину 29 февраля.