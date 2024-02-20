Российский рэпер Matrang был арестован в Таиланде

Сообщается, что Matrang был задержан в кафе. Певца отвезли в отделение для проверки документов. Артист боится, что его депортируют в Москву.

Ранее стало известно, что российский тур рэпера может быть отменен. Matrang избили во Владикавказе, поэтому он боялся возвращаться в Россию. Также Алан Хадзарагов говорил, что бросает музыку и планирует вернуться на родину 29 февраля.