«Какие планы летом?» Победители Eesti Laul познакомились ближе со ставшим в одночасье знаменитым сурдопереводчиком Егором Андреевым

В шоу Ringvaade ребята из группы 5miinus и один из солистов Puuluup Рамо Тедер рассказали о своих чувствах по поводу предстоящего Евровидения. «Если ты пойдешь играть в бильярд с другом, ты проиграешь?», – комментирует Эстон Кохвер .

«Я обратил внимание, что призовой кубок Евровидения выглядит довольно хорошо, он прекрасно вписался бы в наш ряд с дипломом муниципалитета Халья», – добавляет Пяэвакоер. «Неплохо бы попасть в первую половину финальной таблицы. Занять второе место было бы лучшим итогом для Эстонии», – добавляет Кохвер.