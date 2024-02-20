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«Какие планы летом?» Победители Eesti Laul познакомились ближе со ставшим в одночасье знаменитым сурдопереводчиком Егором Андреевым

Хевели Туйск
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Ringvaade.
Ringvaade. Фото: Kuvatõmmis Ringvaatest.

Победители конкурса Eesti Laul 5miinus и Puuluup, стали гостями понедельничного выпуска передачи Ringvaade. По просьбе участников группы на шоу был приглашен сурдопереводчик Егор Андреев, с которым музыканты уже строят планы на лето.

В шоу Ringvaade ребята из группы 5miinus и один из солистов Puuluup Рамо Тедер рассказали о своих чувствах по поводу предстоящего Евровидения. «Если ты пойдешь играть в бильярд с другом, ты проиграешь?», – комментирует Эстон Кохвер.

«Я обратил внимание, что призовой кубок Евровидения выглядит довольно хорошо, он прекрасно вписался бы в наш ряд с дипломом муниципалитета Халья», – добавляет Пяэвакоер. «Неплохо бы  попасть в первую половину финальной таблицы. Занять второе место было бы лучшим итогом для Эстонии», – добавляет Кохвер.

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