Победители конкурса Eesti Laul 5miinus и Puuluup, стали гостями понедельничного выпуска передачи Ringvaade. По просьбе участников группы на шоу был приглашен сурдопереводчик Егор Андреев, с которым музыканты уже строят планы на лето.
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«Какие планы летом?» Победители Eesti Laul познакомились ближе со ставшим в одночасье знаменитым сурдопереводчиком Егором Андреевым
В шоу Ringvaade ребята из группы 5miinus и один из солистов Puuluup Рамо Тедер рассказали о своих чувствах по поводу предстоящего Евровидения. «Если ты пойдешь играть в бильярд с другом, ты проиграешь?», – комментирует Эстон Кохвер.