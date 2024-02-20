ЕДИНСТВЕННЫЙ КОНЦЕРТ В БАЛТИИ ⟩ Мегазвезда Armin van Buuren поставит красивую точку в летних мероприятиях

В этом году Armin van Buuren поставит красивую точку в летних мероприятиях, выступив 31 августа на Певческом поле в Таллинне! Это единственный концерт Armin van Buuren в Балтии в этом году, а значит, ожидается огромное количество гостей из-за пределов Эстонии.

Каталог Armin van Buuren, одного из самых горячих артистов в мире на данный момент, включает суперхиты This Is What It Feels Like, In And Out Of Love, Love You More, Blah Blah Blah, Burned With Desire, Fine Without You и многие другие.

Программный директор радио Sky Plus Вайдо Паннель, при поддержке которого состоится концерт, был рад вновь приветствовать голландского диджея. «Armin van Buuren - культовое имя в мире транс-музыки, и его возвращение в Эстонию - это мощная дань уважения нашей аудитории. Музыка Армина повлияла на многие поколения, и этот августовский вечер в Таллинне - отличная возможность для любителей танцевальной музыки пережить еще один исторический момент на Певческом поле, которое привыкло к большим именам», - сказал Паннель.

Armin van Buuren в 2018 году на фестивале Õllesummer. Фото: Madis Sinivee

«Визитной карточкой Armin van Buuren является отточенное сочетание звука и визуального ряда, которое стимулирует даже тех, кто не часто сталкивается с его творчеством. Это шоу с ароматом фестиваля - безусловно, достойный способ завершить наше короткое музыкальное лето».

Армин Юзеф Якобус Даниэль ван Бюрен - голландский диджей и продюсер, родившийся 25 декабря 1976 года. С 2001 года он ведет еженедельное радиошоу A State of Trance (ASOT), которое слушают около 40 миллионов человек в 84 странах через более чем 100 радиостанций. Пять раз он признавался лучшим диджеем в престижном рейтинге DJ Mag Top 100, а в 2023 году занял пятое место. В 2013 году его выступление стало одним из самых ярких в его карьере, когда он стал первым сольным диджеем в Мэдисон-сквер-гарден.

Билеты на концерт Armin Van Buuren в Таллинне поступят в продажу 26 февраля в 10:00. Члены концертного клуба Baltic Live Agency могут приобрести билеты на несколько дней раньше - начиная с 22 февраля. Больше информации ЗДЕСЬ.