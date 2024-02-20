«Зачем вообще пугать людей?» Антивоенная выставка на улицах Таллинна вызывает смешанные эмоции у горожан

«Я думаю, что такие плакаты и картины заставляют людей бояться еще больше. Зачем вообще постоянно пугать людей? Ладно, эта война рядом с нами, но в то же время мы не в ее эпицентре», - комментирует выставку «Момент» Маркус .

По словам Любови, военной беженки из Украины, выставка в некотором роде ей не по душе, поскольку напоминает о том, что происходит в Украине. «Я не понаслышке знаю, что может принести война. Может быть, стоит показать это, потому что многие люди здесь просто живут, не задумываясь о том, что может произойти», - добавляет она.