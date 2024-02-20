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«Зачем вообще пугать людей?» Антивоенная выставка на улицах Таллинна вызывает смешанные эмоции у горожан

Хевели Туйск
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19.02.2024. Таллинн. Выставка "Момент" на рекламных щитах. Авторы Estookin и Ребека Парбус. Сыпрусе-пуйестеэ. Фото Ээро Вабамяги, Postimees.
19.02.2024. Таллинн. Выставка "Момент" на рекламных щитах. Авторы Estookin и Ребека Парбус. Сыпрусе-пуйестеэ. Фото Ээро Вабамяги, Postimees. Фото: Eero Vabamägi

Репортеры новостной программы «Актуальная камера» спросили людей, что они думают о противоречивой выставке в Ыйсмяэ, Ласнамяэ и Мустамяэ. Художники Estookin и Ребека Парбус объясняют, почему они выбрали именно такие работы, пишет Elu24.

«Я думаю, что такие плакаты и картины заставляют людей бояться еще больше. Зачем вообще постоянно пугать людей? Ладно, эта война рядом с нами, но в то же время мы не в ее эпицентре», - комментирует выставку «Момент» Маркус.

По словам Любови, военной беженки из Украины, выставка в некотором роде ей не по душе, поскольку напоминает о том, что происходит в Украине. «Я не понаслышке знаю, что может принести война. Может быть, стоит показать это, потому что многие люди здесь просто живут, не задумываясь о том, что может произойти», - добавляет она.

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