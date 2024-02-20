Репортеры новостной программы «Актуальная камера» спросили людей, что они думают о противоречивой выставке в Ыйсмяэ, Ласнамяэ и Мустамяэ. Художники Estookin и Ребека Парбус объясняют, почему они выбрали именно такие работы, пишет Elu24.
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«Зачем вообще пугать людей?» Антивоенная выставка на улицах Таллинна вызывает смешанные эмоции у горожан
«Я думаю, что такие плакаты и картины заставляют людей бояться еще больше. Зачем вообще постоянно пугать людей? Ладно, эта война рядом с нами, но в то же время мы не в ее эпицентре», - комментирует выставку «Момент» Маркус.