«Чем дешевле в стране помидоры, тем кровавее там режим»: Руслан Белый выступил в Таллинне

Солдаут. Билетов на выступление не было уже давно. Люди начали собираться где-то за полчаса до начала. В семь часов вечера свет в зале погас, освещенной осталась только сцена.

Для начала публику разогрела местный комик Настя Курчикова, которая сказала, что Руслан Белый для нее в каком-то смысле отец, ведь именно благодаря нему она начала заниматься комедией. Сказав об этом, она добавила, что со всеми жалобами тоже следует обращаться к Руслану.

Фото: Jefim Štšukin

Где-то через 10-15 минут на сцену вышел и сам Белый. Попросил ничего не выкрикивать из зала, потому что он «очень плох в импровизации». Было понятно, что никто в общем-то и не собирался ничего кричать. Публика явно наслаждалась вечером. Всех устраивал такой порядок, человек на сцене говорит, люди в зале молчат или смеются. Смеялись много.

Руслан Белый на сцене. Фото: Jefim Štšukin

Руслан шутил в основном о двух вещах, которые, к сожалению, сейчас близки очень многим. Первое - переезд на новое место, в новую страну. Второе, вытекающее из первого - способы устроиться на новом месте, выучить язык, привыкнуть к чужой культуре. А еще о том, что в школе вместо пения, надо было заниматься английским.

Фото: Jefim Štšukin

Первое о чем сказал Белый, так это о том, что он теперь иноагент, да не просто какой-нибудь, а под номером 666. Пошутил про то, что как только он был включен в этот список, его сразу же добавили и в общий чат иноагентов. «Душнее чата в жизни не видел», - описал его Белый.

Человек покинул свою родную страну и сейчас живет в Испании. Со сцены Белый поделился своими впечатлениями от жизни за пределами России. Сказав, что пришел к выводу, что «чем дешевле в стране помидоры, тем кровавее там режим». Также была сказана интересная фраза о том, что чужой диктатор - не диктатор.

Фото: Jefim Štšukin

«Слышь, уехал, вот и не п**ди». Именно с такими слова словами, по заявлениям комика, к нему часто обращаются в интернете. Сам он считает, что вот это «не п**ди» стало настоящей национальной идеей России.

И по мнению комика, многие на его родине вполне прониклись этой идеей.