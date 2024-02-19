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«Чем дешевле в стране помидоры, тем кровавее там режим»: Руслан Белый выступил в Таллинне

Ефим Щукин
, репортер
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Руслан Белый в Таллинне.
Руслан Белый в Таллинне. Фото: Jefim Štšukin

Сегодня, 19 февраля, в Таллинне, в Центре русской культуры прошел сольный концерт известного комика Руслана Белого «Мой голос». Все билеты были распроданы задолго до выступления.

Солдаут. Билетов на выступление не было уже давно. Люди начали собираться где-то за полчаса до начала. В семь часов вечера свет в зале погас, освещенной осталась только сцена.

Для начала публику разогрела местный комик Настя Курчикова, которая сказала, что Руслан Белый для нее в каком-то смысле отец, ведь именно благодаря нему она начала заниматься комедией. Сказав об этом, она добавила, что со всеми жалобами тоже следует обращаться к Руслану.

Фото: Jefim Štšukin

Где-то через 10-15 минут на сцену вышел и сам Белый. Попросил ничего не выкрикивать из зала, потому что он «очень плох в импровизации». Было понятно, что никто в общем-то и не собирался ничего кричать. Публика явно наслаждалась вечером. Всех устраивал такой порядок, человек на сцене говорит, люди в зале молчат или смеются. Смеялись много.

Руслан Белый на сцене.
Руслан Белый на сцене. Фото: Jefim Štšukin

Руслан шутил в основном о двух вещах, которые, к сожалению, сейчас близки очень многим. Первое - переезд на новое место, в новую страну. Второе, вытекающее из первого - способы устроиться на новом месте, выучить язык, привыкнуть к чужой культуре. А еще о том, что в школе вместо пения, надо было заниматься английским.

Фото: Jefim Štšukin

Первое о чем сказал Белый, так это о том, что он теперь иноагент, да не просто какой-нибудь, а под номером 666. Пошутил про то, что как только он был включен в этот список, его сразу же добавили и в общий чат иноагентов. «Душнее чата в жизни не видел», - описал его Белый.

Человек покинул свою родную страну и сейчас живет в Испании. Со сцены Белый поделился своими впечатлениями от жизни за пределами России. Сказав, что пришел к выводу, что «чем дешевле в стране помидоры, тем кровавее там режим». Также была сказана интересная фраза о том, что чужой диктатор - не диктатор.

Фото: Jefim Štšukin

«Слышь, уехал, вот и не п**ди». Именно с такими слова словами, по заявлениям комика, к нему часто обращаются в интернете. Сам он считает, что вот это «не п**ди» стало настоящей национальной идеей России.

И по мнению комика, многие на его родине вполне прониклись этой идеей.

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