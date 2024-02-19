В многоквартирном доме в Выру неожиданно упал большой кусок потолка. «В квартире наверху ведутся строительные работы. Ремонтники, видимо, не знают здания, иначе такого бы не случилось», - говорит женщина, в квартире которой с потолка упал кусок и которая вызвала спасателей. Владелец ремонтируемой квартиры говорит, что работу выполняют профессионалы, но панели здания очень тонкие. «Работник извинился и сразу же заделал дыру», - говорит он.
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СТРАШНО ⟩ Как такое возможно в Эстонии в 2024 году?! В квартире с потолка упал кусок бетона
Однажды февральским днем с потолка небольшой квартиры в одном из домов в Выру упал довольно большой кусок, оставив в потолке большую дыру, пишет Elu24. «Этот дом называется Выруский зимний дворец. Это пятиэтажный многоквартирный дом, построенный в конце 80-х годов. Я живу здесь с 1993 года», - рассказывает Анне (имя изменено, известно редакции).