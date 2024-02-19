СТРАШНО ⟩ Как такое возможно в Эстонии в 2024 году?! В квартире с потолка упал кусок бетона

Однажды февральским днем с потолка небольшой квартиры в одном из домов в Выру упал довольно большой кусок, оставив в потолке большую дыру, пишет Elu24 . «Этот дом называется Выруский зимний дворец. Это пятиэтажный многоквартирный дом, построенный в конце 80-х годов. Я живу здесь с 1993 года», - рассказывает Анне (имя изменено, известно редакции).

«Сосед делает в квартире капитальный ремонт. Кусок мог упасть на мою кровать, я как раз лежала в то время, когда он упал с потолка», - рассказывает она. «Я позвонила в службу спасения, потому что ремонтник не закончил сверлить. Когда я пошла сказать ему об этом, он послал меня туда, где не светит солнце. Приехали спасатели и запретили соседу сверлить», - говорит Анне, которая задается вопросом, достаточно ли профессиональны строители, когда сверлят пол.