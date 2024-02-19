Настя Каменских растрогала неожиданным дуэтом с автором хитов Энрике Иглесиаса

Композицию знаменитость создала с известным кубинским артистом, музыкальным продюсером и автором треков для популярных звезд, среди которых Энрике Иглесиас, Дессемером Буэно.

Настя Каменских также прокомментировала, что хотела донести своим новым треком. По словам исполнительницы, в песне поется о том, что любовь всегда всех объединяет.

«Хотя мы с Дессемером Буэно из разных частей света, нас объединило творчество и любовь к музыке. Наша песня об умении любить - о том, что объединяет нас всех, откуда бы мы родом не были. Украинцы, как никто, знают, что такое боль и страдания, насколько страшное такое явление, как война. Но также украинцы - несгибаемая нация, которая даже в таких ужасных условиях сохранила свое умение любить, чувствовать светлые и добрые чувства. Именно их нам и хотелось бы подарить каждому слушателю!» - высказалась о дуэте артистка.

Кстати, Настя Каменских и Дессемер Буэно уже представили совместный клип на песню Con Amor Se Cura. В видеоработе зрители могут увидеть процесс создания композиции в студии, а также моменты счастья и проявления разных видов любви между людьми.

В конце клипа зрители смогут увидеть особенную картину, которую Настя Каменских и Дессемер Буэно вместе нарисовали в студии, а дети из Ирпеня, которые потеряли свои дома и живут в модульном городке, добавили свои рисунки, где каждый из них нарисовал, что для них означает слово «любовь».