Мужчина поплатился за попытку перевезти в своих штанах трех огромных питонов

Жителя Нью-Йорка, который пытался провезти бирманских питонов в своих штанах, осудили за контрабанду через границу США. Об этом пишет издание CBS News.

38-летний Келвин Баутиста был приговорен к одному году условно и штрафу в размере пяти тысяч долларов по обвинению в контрабанде, хотя сначала ему грозило максимальное наказание в виде 20 лет заключения, штрафа до 250 тысяч долларов и освобождения под надзором на срок до трех лет.

Сообщается, что инцидент произошел в июле 2018 года на пограничном переходе Шамплейн, когда Баутиста ехал автобусом из Канады в Нью-Йорк. Сотрудники таможенной и пограничной службы обнаружили змей в небольшой сумке, прикрепленной к брюкам возле внутренней стороны бедра, когда проверяли его паспорт и проводили обыск.

Кстати, бирманские питоны входят в число самых больших змей в мире. Их длина может достигать 2,7м, хотя встречаются и экземпляры около 5,5м. Эти рептилии обитают в Азии, однако в последнее время активно размножаются и во Флориде, где считаются инвазивным видом из-за угрозы для местной фауны.

Эксперты говорят, что незаконная торговля экзотическими животными остается довольно распространенной проблемой в США. Злоумышленники используют различные способы, чтобы провезти через границу редких змей, пауков, обезьян и других экзотических видов. После этого животных продают на черном рынке коллекционерам и владельцам частных зоопарков.