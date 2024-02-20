ФОТО ⟩ Что происходит? На парковке столичного торгового центра две недели штрафуют один и тот же автомобиль

Нам стало интересно, стоит ли все еще этот автомобиль на том же месте, и 16 февраля на парковке торгового центра побывал наш фотограф. Машина действительно все еще стояла и ждала своего владельца.

Судя по количеству штрафов, по состоянию на прошлую пятницу машина простояла на парковке минимум десять дней, так как на одной из желтых бумажек на лобовом стекле красуется дата - 6 февраля 2024 года. Но возможно, что это не первый выданный на этом месте штраф, ведь они лежат друг на друге.

Парковку у торгового центра Ülemiste обслуживает фирма Snabb, которой мы и задали вопросы: имеет ли право фирма выписывать несколько штрафов одному и тому же транспортному средству в том же месте, и должен ли контролер, видя количество уже выписанных штрафов, обратиться в полицию с номером автомобиля, чтобы выяснить, все ли с владельцем автомобиля в порядке.

Генеральный директор Snabb Кустас Кыйв сказал, что каждый год в Эстонии выдается штрафов за парковку на сумму около 4 миллионов евро, зачастую без каких-либо существенных оснований.