На прошлой неделе в группе EZ-дуны! появилась публикация со снимками автомобиля, стоящего на парковке у торгового центра Ülemiste. В глаза бросается огромное количество штрафов, лежащих на лобовом стекле Nissan.
ФОТО ⟩ Что происходит? На парковке столичного торгового центра две недели штрафуют один и тот же автомобиль
Нам стало интересно, стоит ли все еще этот автомобиль на том же месте, и 16 февраля на парковке торгового центра побывал наш фотограф. Машина действительно все еще стояла и ждала своего владельца.
Судя по количеству штрафов, по состоянию на прошлую пятницу машина простояла на парковке минимум десять дней, так как на одной из желтых бумажек на лобовом стекле красуется дата - 6 февраля 2024 года. Но возможно, что это не первый выданный на этом месте штраф, ведь они лежат друг на друге.
Парковку у торгового центра Ülemiste обслуживает фирма Snabb, которой мы и задали вопросы: имеет ли право фирма выписывать несколько штрафов одному и тому же транспортному средству в том же месте, и должен ли контролер, видя количество уже выписанных штрафов, обратиться в полицию с номером автомобиля, чтобы выяснить, все ли с владельцем автомобиля в порядке.
Генеральный директор Snabb Кустас Кыйв сказал, что каждый год в Эстонии выдается штрафов за парковку на сумму около 4 миллионов евро, зачастую без каких-либо существенных оснований.
«Большинство штрафов выписывается людям, которые случайно забыли установить парковочные часы. Эта часть проблемы, к счастью, решается, так как обязательство иметь парковочные часы можно легко заменить автоматическим распознаванием номеров - по этому пути пошли торговый центр Järve и в этом году к такой системе присоединился центр Ülemiste», - говорит Кыйв.
Еще одна часть штрафов, по его словам, выписывается тем, кто случайно ошибся при вводе данных. «Например, X70 вместо X07 или аналогичная ошибка в написании номерного знака автомобиля. В этих случаях также нет злого умысла, и штраф не является логичным решением. Однако по закону у парковочной фирмы нет другого выхода, как взимать плату за парковку в такой ситуации», - отмечает он.
Есть и небольшая часть, по оценкам, менее 10 процентов парковочных штрафов, которая приходится на тех, кто сознательно не платит за парковку или паркуется с нарушением правил (на желтых линиях и так далее). «Это также единственные ситуации, в которых штраф за парковку действительно оправдывает себя», - считает Кыйв.
Он говорит, что желание и цель Snabb - догнать скандинавские страны, например Финляндию, где вместо штрафа клиент получает по электронной почте счет за парковку. Аналогичная логика с камерами контроля скорости в Эстонии. «Если при заезде на парковку произошла опечатка или клиент забыл зарегистрировать начало парковки, ему будет выслан счет по электронной почте. Сегодня парковочные фирмы в Эстонии не получают контактные данные клиента по номерному знаку до тех пор, пока штраф не вступит в силу, и с ними нельзя связаться, уведомить или каким-либо образом отследить, почему, например, не была оплачена парковка. Тогда не остается ничего другого, кроме желтой бумажки на лобовом стекле», - объясняет Кыйв.
Другими словами, штрафы за парковку в Эстонии выписываются потому, что парковочная фирма не знает, кто является владельцем автомобиля на момент выписывания штрафа, и не может иначе урегулировать с клиентом вопрос оплаты парковки.
«Что касается вопроса о возможных проблемах со здоровьем, то если владелец конкретного автомобиля обнаружит штрафы и свяжется со Snabb, мы сможем пообщаться и выяснить, почему были они были выписаны, и найти решение ситуации. Если штраф был выписан в результате какой-либо ошибки, мы обязательно аннулируем все штрафы», - обещает генеральный директор Snabb.
Кыйв также отметил, что при каждом выписанном штрафе они автоматически проверяют, является ли клиент, получивший штраф, пользователем приложения Snabb, и если да, то в течение нескольких секунд отправляют ему push-уведомление и/или SMS. «В приложении Snabb более 100 000 пользователей, а это значит, что информация о штрафе с большой вероятностью дойдет до владельца/пользователя автомобиля», - заключил он.