Женщина инсценировала 17 беременностей, чтобы получить 110 000 евро

У 50-летней Барбары Иоэле за последние 24 года было необычное количество беременностей, что привело к многолетнему отпуску в связи с беременностью и родами и выплатам государственной помощи. Согласно документам, предоставленным женщиной, она имела 17 беременностей, 12 из которых оборвались. Остальные пять якобы привели к рождению здоровых младенцев по имени Бенедетта, Анжелика, Абрамо, Летиция и Исмаэль. Впрочем, нет никаких записей о том, что они когда-то были зарегистрированы и никто их никогда не видел, пишет Oddity Central.

Барбара «родила» своего младшего ребенка в декабре в прошлом году, но теперь власти утверждают, что на поздних сроках «беременности» она находилась под наблюдением, и у них есть доказательства того, что она никогда не была в положении. Они обвиняют ее в том, что она инсценировала все 17 заявленных беременностей, чтобы получить денежную помощь и отпроситься с работы.

Дело Барбары недавно попало в заголовки национальных новостей Италии, и не зря. Ее история настолько невероятна, что большинство режиссеров сочли бы ее чрезмерной. Прокуроры утверждают, что ее тщательно продуманное мошенничество за последние два десятилетия содержало кражу свидетельств о рождении из римской клиники и других поддельных документов, а также подписей врачей, подушек, имитирующих беременный живот, и отрепетированную прогулку, чтобы выглядеть беременной.