«Я не боюсь Delfi Media», - прокомментировала Бригитте Сюзанне Хунт изданию Elu24 свою недавнюю публикацию в блоге. Она вновь рассказала об иске, который ей предъявили за фотографии, на которые у нее не было разрешения.
Светская львица Бригитте Сюзанне Хунт вновь высказалась по поводу судебного иска, который Delfi Media подали в связи с несанкционированным использованием фотографий. 10 февраля издание Elu24 сообщило, что Бригитте озвучила в своем блоге BSH сумму, которую Delfi Meedia требует от нее за несанкционированное использование ее фотографий.