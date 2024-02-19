«Я не боюсь Delfi Media», - прокомментировала Бригитте Сюзанне Хунт изданию Elu24 свою недавнюю публикацию в блоге. Она вновь рассказала об иске, который ей предъявили за фотографии, на которые у нее не было разрешения.

Светская львица Бригитте Сюзанне Хунт вновь высказалась по поводу судебного иска, который Delfi Media подали в связи с несанкционированным использованием фотографий. 10 февраля издание Elu24 сообщило, что Бригитте озвучила в своем блоге BSH сумму, которую Delfi Meedia требует от нее за несанкционированное использование ее фотографий.

«Мне нет смысла плакать или топать, потому что это не поможет», - написала Бригитте, утверждая, что ей придется заплатить несколько тысяч евро за нарушение авторских прав.