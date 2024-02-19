Работник известной пиццерии совершил омерзительный поступок с тестом

Соответствующее видео стало вирусным в Сети. В ролике видно, как работник месит тесто и разговаривает с оператором. Однако в середине разговора он улыбается и засовывает один из пальцев в перчатке прямо в ноздрю. Дальше он демонстративно вытирает палец о тесто.

Domino's Japan has apologized after someone uploaded a video that appears to show one of its employees picking his nose whole kneading pizza dough. The branch in question (in Amagasaki) was swiftly closed and the people involved may face legal action.pic.twitter.com/oeiqmMp6fY — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) February 12, 2024

Через несколько часов после того, как ролик был опубликован на онлайн-форуме Bakusai, Domino's Japan опубликовала обращение на X.

Компания извинилась за инцидент. В частности, в сообщении утверждалось, что видео было снято в нерабочее время и тесто больше не использовалось и было утилизировано. Также представители Domino's дали гарантию, что «подобное никогда не повторится».

Судя по всему, пиццерию закрыли, приостановив работу, и провели полную дезинфекцию с помощью глубокой уборки.

Сотрудники, причастные к созданию вирусного видеоролика, должны понести наказание в соответствии с трудовым кодексом.