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Работник известной пиццерии совершил омерзительный поступок с тестом

Limon.ee
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Пиццерия.
Пиццерия. Фото: Zamrznuti tonovi/Shutterstock

В Японии сотрудник известной пиццерии Domino's поковырялся в носу и вытер палец о тесто. Это произошло в филиале в городе Амагасаки, пишет TSN.

Соответствующее видео стало вирусным в Сети. В ролике видно, как работник месит тесто и разговаривает с оператором. Однако в середине разговора он улыбается и засовывает один из пальцев в перчатке прямо в ноздрю. Дальше он демонстративно вытирает палец о тесто.

Через несколько часов после того, как ролик был опубликован на онлайн-форуме Bakusai, Domino's Japan опубликовала обращение на X.

Компания извинилась за инцидент. В частности, в сообщении утверждалось, что видео было снято в нерабочее время и тесто больше не использовалось и было утилизировано. Также представители Domino's дали гарантию, что «подобное никогда не повторится».

Судя по всему, пиццерию закрыли, приостановив работу, и провели полную дезинфекцию с помощью глубокой уборки.

Сотрудники, причастные к созданию вирусного видеоролика, должны понести наказание в соответствии с трудовым кодексом.

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