Звезда «Пиратов Карибского моря» арестован после обвинений в домашнем насилии

Его задержали по подозрению в нанесении травмы некой женщине, которая была его нынешней или бывшей супругой, сожительницей или матерью его ребёнка.

Кевин Макнелли Фото: Markus Wissmann/Shutterstock

Позже 67-летнего актёра выпустили под залог в размере 40 тысяч фунтов стерлингов (почти 5 млн рублей). Жена актёра Филлис Логан при этом заявила, что не знала об аресте супруга, и кто был его жертвой, неизвестно. На Филлис Логан он женился в 2011 году, а вместе они жили с 1994 года. У них есть общий сын Дэвид. У актёра также есть дочь Рэйчел от бывшей возлюбленной Стиви Харрис.

Кевин Макнелли – не первый актёр франшизы, которого обвиняют в домашнем насилии. Несколько лет общественность обсуждала громкий скандал между исполнителем главной роли Джека Воробья Джонни Деппом и его бывшей женой Эмбер Хёрд, которая публично обвинила его в домашнем насилии. Они долго выясняли отношения через суд, который в итоге признал Деппа невиновным. Скандал существенно отразился на карьерах обоих: они потеряли множество контрактов. Поражение в суде Эмбер Хёрд перенесла тяжело: актриса заявила в соцсетях, что это создаёт плохой прецедент для всех женщин, решившихся заявить о домашнем насилии. Кроме того, актриса столкнулась с травлей со стороны поклонников Деппа.

Интересно, что Макнелли Деппа в этом вопросе поддерживал. «Я никогда не видел в нём и намёка на тёмную сторону. Я видел настоящего гуманиста и прекрасного человека. Я не вижу никаких препятствий для того, чтобы он вернулся и снова сыграл Джека Воробья», — говорил он в 2021 году изданию The Sun.