(ДИС)БАЛАНС ⟩ В Таллинне открывается необычная выставка, которая поможет сохранить душевное здоровье

С 23 февраля в Музее Адамсона-Эрика можно посетить выставку современного искусства «(Дис)баланс. Выставка о внимательности и душевном покое». Выставка призывает задуматься о том, как сохранять в жизни баланс и справляться с переменами и трудностями.

На экспозиции представлены работы восьми современных художников, которые так или иначе задаются вопросами о сохранении точек равновесия. Как сохранить гармоничный баланс жизненных радостей и проблем, работы и отдыха, мечтаний и обязанностей, беспокойства и умиротворения?

Среди прочих, на выставке можно увидеть мрачные объекты Урмаса Люйса, филигранную керамику Ингрид Аллик и пронзительные фото-инсталляции Кареля Коплиметса. Кроме того, зрителю будут представлены прозрачные стеклянные мозаики Марет Сарапу, серия юмористических фото Сигрид Вийр, посвященные противоречивости жизни световые инсталляции Мерле Каннус, сказочное видео-произведение Фло Казеару и серия гнетущих фотопортретов, созданных Пирет Ряни.

«Выставка предлагает поразмыслить на такие острые темы, как одиночество или душевное выгорание, а с другой стороны – призывает обратить внимание на светлую сторону жизни и ощутить ее простые радости», − рассказывает куратор выставки Карин Висенте. – Кризисные ситуации последних лет – от ужасов войны до изменений климата, − непосредственно влияют на самочувствие каждого индивида. На настроение влияет и изменения мозговой деятельности человека. Умение сохранять баланс – несомненно один из ключевых навыков современного человека».

Выставку сопровождают образовательные программы для посетителей разного возраста, а также цикл лекций о сохранении душевного здоровья, которые пройдут в сотрудничестве с некоммерческим объединением MTÜ Peaasjad (Peaasi.ee). На лекциях пойдет речь в том числе и о том, что является своеобразными «витаминами» для душевного здоровья, как справляться с повышенной тревожностью, как помочь себе и своим близким сохранить мир в душе.

«Поиски баланса и стремление к душевному равновесию – неотъемлемая часть человеческой натуры, и временная утрата баланса – совершенно нормальное явление. Каждый из нас может сделать очень много для сохранения своего душевного здоровья. В ходе цикла лекций обсудим, какие шаги можно для этого предпринять», − рассказывает психолог, наставница MTÜ Peaasjad Элина Кивинукк.

14 марта, в 17.00 с лекцией на русском языке «Витамины душевного здоровья. Как сохранить баланс в жизни?» выступит клинический психолог Татьяна Ларина.

30 марта, в 16.00, экскурсию на русском языке проведет гид Марина Дунаева.

С информацией о программах для публики и образовательных программах можно ознакомиться на сайте музея. Выставка будет открыта до 13 октября 2024 г.