ВИДЕО ⟩ Взлохмаченная Бритни Спирс опубликовала новое видео с танцами

В подписи к зажигательному ролику она написала, что ей нравится быть одной.

В середине января 2024 года Бритни Спирс удалила свой аккаунт в Instagram в 20-ю годовщину своего хита «Toxic». Тогда она написала, что больше никогда не вернется к музыке. Но спустя несколько дней вернулась в соцсеть и опубликовала танцевальные видео.