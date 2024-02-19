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ВИДЕО ⟩ Взлохмаченная Бритни Спирс опубликовала новое видео с танцами

Limon.ee
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Бритни Спирс.
Бритни Спирс. Фото: MARIO ANZUONI

Американская поп-певица Бритни Спирс любит эпатировать публику. Особенно, ей нравится делится домашними танцами, сообщает Zakon.kz.

Очередное видео исполнительна хита «Baby One More Time» опубликовала 18 февраля 2024 года.

В подписи к зажигательному ролику она написала, что ей нравится быть одной.

Стоит отметить, что комментирование к публикации отключено.

В середине января 2024 года Бритни Спирс удалила свой аккаунт в Instagram в 20-ю годовщину своего хита «Toxic». Тогда она написала, что больше никогда не вернется к музыке. Но спустя несколько дней вернулась в соцсеть и опубликовала танцевальные видео.

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