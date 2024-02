ВИДЕО ⟩ Самая сексуальная блондинка Украины ошеломила перевоплощением во Фредди Меркьюри

В кадре Полякова предстала сразу в шести разных неожиданных образах: от уязвимой и беззащитной артистки до чемпионки ринга, которая каждый день тренируется спасать себя. Один из самых ярких образов – рок-легенды Фредди Меркьюри из его клипов на легендарные песни I want to break free и Show must go on.