ВИДЕО ⟩ Самая сексуальная блондинка Украины ошеломила перевоплощением во Фредди Меркьюри

В кадре Полякова предстала сразу в шести разных неожиданных образах: от уязвимой и беззащитной артистки до чемпионки ринга, которая каждый день тренируется спасать себя. Один из самых ярких образов – рок-легенды Фредди Меркьюри из его клипов на легендарные песни I want to break free и Show must go on.

«Как человек, работающий в шоу бизнесе, я очень хорошо знаю, что никому не интересно, как плохо у тебя на душе – ты должен дарить радость, утешение, красоту и хорошее настроение, потому что это твоя работа и твое призвание. Каждый образ имеет свою неслучайную функцию в этом рассказе. Так, например, заброшенная невеста в слезах – как фигурка молодой из так и не случившегося свадебного торта. Раскрепощенная байкерша, которая хочет получать счастье и драйв от жизни и не испытывать постоянной вины за эти желания или несколько гротескный маскулинный сборный образ артиста на пресс-конференции, который не боится манифестировать свои разные эмоции», – рассказала Соня Плакидюк порталу Fakty.