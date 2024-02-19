Начинается одна из самых сложных недель февраля и всей зимы в целом. Астрологи DailyHoro дали свои мудрые советы представителям каждого знака Зодиака, как прожить эти семь дней с наименьшими потерями в любой сфере, пишет RUS TVNET.
Гороскоп на неделю с 19 по 25 февраля: одна из самых сложных недель зимы – как ее пережить?
На этой неделе счастье может быть достигнуто исключительно своими силами. Полагаться на планеты и звезды точно не стоит - он в очень неблагоприятном состоянии: Марс и Венера уже агрессивно настроены, а Меркурий станет вести себя негативно с 23 февраля.
Овен
Овнам как можно скорее необходимо избавиться от зависти. Это крайне разрушительное чувство, но сейчас оно может и вовсе не оставить от удачи камня на камне. В период с 19 по 25 февраля нужно думать о своем личном счастье и не сравнивать себя с другими людьми. Также очень вредно корить судьбу за неудачи и проблемы. Нужно быть самокритичными и уметь учиться на своих ошибках.
Телец
Тельцам в это опасное время необходимо объективно оценить свои возможности. Скорее всего, появятся новые враги, противостоять которым будет крайне непросто, но Тельцы смогут все перетерпеть и пережить. Важно помнить, что время - самый ценный ресурс сейчас. Не нужно жалеть деньги на комфорт и здоровье, а вот время стоит посвящать только самым важным делам и самым приятным людям.
Близнецы
Близнецам в такое опасное время ни в коем случае нельзя жить в грязи и хламе. Нужно начать неделю с уборки либо подготовиться к ее началу с выходных. Важно также избавиться от ненужных вещей. Все это улучшит энергетику дома, а значит и повысит настроение Близнецов, придаст им уверенности в себе и поможет укрепить ментальное и физическое здоровье в целом.
Рак
Ракам в период с 19 по 25 февраля придется больше заниматься теми делами, которыми они заниматься вовсе не хотят. Это палка о двух концах - может быть тяжело, но в конце недели или чуть позднее Вселенная наградит Раков за старания. Также астрологи рекомендуют быть крайне осторожными с навязчивым мнением окружающих - не стоит принимать его за чистую монету. Важно мыслить критически.
Лев
Львам в эти опасные семь дней стоит сделать ставку на самих себя. Полагаться на помощь со стороны точно не стоит, поскольку люди могут чаще лгать и думать о себе, но не об окружающих. Это время - расцвет эгоизма. Непредусмотрительность станет катализатором проблем во всех сферах жизни. Львам нужно лишь взвешивать каждый свой шаг, чтобы не оступиться на пути к счастью и стабильности.
Дева
Девам нужно быть осторожнее со своими амбициями. Важно пока притормозить с делами, которые требуют повышенной отдачи. Эти люди смогут обратить любые изменения себе на пользу, но важно научиться видеть хорошее в чем-то неприятном. Девам порой бывает очень сложно быть оптимистами, но сейчас именно то самое время, когда умеренный оптимизм спасет их от нервного срыва и проблем.
Весы
Весам нужно перестать задавать вопросы "как?" и "почему?". Очень важно знать механизм появления трудностей, но это второстепенно. Попытки разобраться с причинами неурядиц приведут к появлению меланхоличного настроя. Нужно почаще задаваться вопросом о том, как использовать текущее положение себе во благо. Вероятно, планеты хотят, чтобы Весы научились всему важному, встретив на пути проблемы. Трудности укажут Весам верный путь в жизни.
Скорпион
Скорпионам необходимо в самую первую очередь помнить, что сейчас важно либо быть в уединении и быть предельно самостоятельными, либо же стараться приходить в общении с людьми к общему знаменателю. Проявление агрессии и попытки перетянуть одеяло на себя приведут к неминуемым войнам и раздору - как дома, так и в рабочем коллективе. Это может стать причиной огромных проблем во всех сферах жизни.
Стрелец
Боевой дух Стрельцов поугаснет, и в этом нет ничего странного, ведь Венера и Марс невероятно негативны сейчас. Меркурий с 23 февраля тоже подключится к ним, и это приведет Стрельцов к тому, что они утратят веру в себя и в лучшее, но у них все равно останется возможность продолжить победоносное шествие во всех сферах жизни. Нужно лишь не поддаваться меланхоличным мыслям, а также размышлять о перспективах в оптимистичном ключе.
Козерог
Неуемное стремление Козерогов к успеху может их погубить. Эта неделя словно создана специально для отдыха и попыток сменить обстановку. Если вдруг что-то не будет получаться, Козерогам нужно будет постараться переключить внимание на что-то другое. Не нужно биться в закрытую дверь и истязать себя неэффективной работой. Еще Козерогам важно как можно больше времени дарить близким.
Водолей
Трудности, с которыми встретятся Водолеи, станут отражением прошлых проблем. Это все последствия уроков прошлого, которые они не усвоили вовремя. Нужно очень внимательно анализировать все неурядицы, которые будут появляться у них на пути. Это поможет понять, к чему им сейчас стоит стремиться. У Водолеев два исхода - либо они станут сильнее как личности, либо утонут в неурядицах и сломаются ментально.
Рыбы
В период с 19 по 25 февраля для Рыб бездействие приравнивается к проигрышу, но это не значит, что нужно работать не покладая рук. Это время, когда во всем нужно стремиться к балансу. Чрезмерный отдых приведет к накоплению задач и проблем, а трудоголизм лишит Рыб сил, энергии и здоровья. Нужно сфокусироваться на злободневных проблемах, механизм решения которых им привычен и понятен.