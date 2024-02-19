Гороскоп на неделю с 19 по 25 февраля: одна из самых сложных недель зимы – как ее пережить?

Скорпион

Скорпионам необходимо в самую первую очередь помнить, что сейчас важно либо быть в уединении и быть предельно самостоятельными, либо же стараться приходить в общении с людьми к общему знаменателю. Проявление агрессии и попытки перетянуть одеяло на себя приведут к неминуемым войнам и раздору - как дома, так и в рабочем коллективе. Это может стать причиной огромных проблем во всех сферах жизни.

Стрелец

Боевой дух Стрельцов поугаснет, и в этом нет ничего странного, ведь Венера и Марс невероятно негативны сейчас. Меркурий с 23 февраля тоже подключится к ним, и это приведет Стрельцов к тому, что они утратят веру в себя и в лучшее, но у них все равно останется возможность продолжить победоносное шествие во всех сферах жизни. Нужно лишь не поддаваться меланхоличным мыслям, а также размышлять о перспективах в оптимистичном ключе.

Козерог

Неуемное стремление Козерогов к успеху может их погубить. Эта неделя словно создана специально для отдыха и попыток сменить обстановку. Если вдруг что-то не будет получаться, Козерогам нужно будет постараться переключить внимание на что-то другое. Не нужно биться в закрытую дверь и истязать себя неэффективной работой. Еще Козерогам важно как можно больше времени дарить близким.

Водолей

Трудности, с которыми встретятся Водолеи, станут отражением прошлых проблем. Это все последствия уроков прошлого, которые они не усвоили вовремя. Нужно очень внимательно анализировать все неурядицы, которые будут появляться у них на пути. Это поможет понять, к чему им сейчас стоит стремиться. У Водолеев два исхода - либо они станут сильнее как личности, либо утонут в неурядицах и сломаются ментально.

Рыбы

В период с 19 по 25 февраля для Рыб бездействие приравнивается к проигрышу, но это не значит, что нужно работать не покладая рук. Это время, когда во всем нужно стремиться к балансу. Чрезмерный отдых приведет к накоплению задач и проблем, а трудоголизм лишит Рыб сил, энергии и здоровья. Нужно сфокусироваться на злободневных проблемах, механизм решения которых им привычен и понятен.