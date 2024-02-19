Этим знакам Зодиака может стать в марте совсем несладко, однако есть способ задобрить звезды.
ПОСТРАЙТЕСЬ ВЫЖИТЬ ⟩ Павел Глоба предупредил, что звезды испортят жизнь в марте двум знакам Зодиака
Павел Глоба на своем канале в Telegram предупредил два знака Зодиака о сложностях, которые предостерегают их в начале весны.
Телец
Представителям земного знака придется очень нелегко в марте. Не везти будет и в делах, и в личной жизни. Павел Глоба считает, что звезды сменят гнев на милость, если Телец избавится от вредных привычек.
Весы
Весы постоянно будут попадать в нелепые ситуации и выставлять себя в дурацком свете. Астролог с мировым именем считает, что Вселенная смилостивится, если Весы перестанут быть серьезными и научатся смеяться над собой хотя бы изредка.