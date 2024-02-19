«Я тебя люблю!» Юлия Навальная сделала первый пост в Instagram после смерти мужа

В подписи к фото Навальная написала: «Я тебя люблю».

«Вы все это знаете, мы не можем верить Путину и путинскому правительству. Они всегда врут. Но если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, путинские друзья, его правительство знали, что они понесут за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей и с моим мужем, ответственность. И этот день наступит очень скоро.

Я хочу призвать все мировое сообщество, всех находящихся в этом зале, людей во всем мире, чтобы мы вместе сплотились и победили это зло. Победили ужасающий режим, который сейчас в России.

И этот режим, и Владимир Путин персонально должны понести ответственность за все те ужасные вещи, которые они делают с нашей страной Россией в последние годы», - заявила ранее Юлия Навальная на Мюнхенской конференции после того, как стало известно о смерти ее мужа.

Напомним, Навальный умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. О его смерти сообщило местное управление Федеральной службы исполнения наказаний. Тело политика его близкие и соратники не увидели до сих пор.

Как заявили в учреждении, Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Были проведены реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали, и врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть политика.