Российский общественный деятель, экономист и жена скончавшегося лидера российской оппозиции Алексея Навального Юлия сделала первый пост в Instargram после смерти мужа.
«Я тебя люблю!» Юлия Навальная сделала первый пост в Instagram после смерти мужа
В подписи к фото Навальная написала: «Я тебя люблю».
«Вы все это знаете, мы не можем верить Путину и путинскому правительству. Они всегда врут. Но если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, путинские друзья, его правительство знали, что они понесут за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей и с моим мужем, ответственность. И этот день наступит очень скоро.
Я хочу призвать все мировое сообщество, всех находящихся в этом зале, людей во всем мире, чтобы мы вместе сплотились и победили это зло. Победили ужасающий режим, который сейчас в России.
И этот режим, и Владимир Путин персонально должны понести ответственность за все те ужасные вещи, которые они делают с нашей страной Россией в последние годы», - заявила ранее Юлия Навальная на Мюнхенской конференции после того, как стало известно о смерти ее мужа.
Напомним, Навальный умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. О его смерти сообщило местное управление Федеральной службы исполнения наказаний. Тело политика его близкие и соратники не увидели до сих пор.
Как заявили в учреждении, Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Были проведены реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали, и врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть политика.
Алексею Навальному было 47 лет.
14 февраля пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщала, что Навального в 27-й раз за время заключения отправили в штрафной изолятор.
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Навальный находился в заключении с января 2021 года - после того как вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления веществом из группы «Новичок». После этого суд заменил политику условный срок на реальный по делу Yves Rocher. В 2022 году суд приговорил Навального к девяти годам колонии общего режима, обвинив его в мошенничестве при сборе донатов и «неуважении» к суду. В 2023 году суд вынес еще один приговор Навальному по делу об организации «экстремистского сообщества» - политику назначили 19 лет колонии особого режима.
Сначала Навальный находился в колонии во Владимирской области, но в декабре его перевели в колонию «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе.