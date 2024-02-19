СМОТРИТЕ ⟩ «Помогите, время так летит!»: Певица Таня Михайлова-Саар делиться милыми кадрами с сыном

«Сегодня день рождения Теодора. Нашему человечку уже 6. Помогите, время так летит!», – пишет певица Таня Михайлова-Сааре по случаю дня рождения сына в социальных сетях.

К поздравлениям присоединились и другие комментаторы. «С днем ​​рождения! Обнимаю», – желает Геттер Яани. «Поздравляем молодого человека!», – другие тоже добавляют.

Совместная жизнь Тани Михайловой-Сааре и Микка Сааре началась в 2007 году. Пара поженилась в 2016 году, торжественная церемония прошла на вилле Podere Finerri в Тоскане, Италия.

16 февраля 2018 года родился сын Теодор Саар.