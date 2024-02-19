«Телевидение против реальности», – пишет бывший радиоведущий Кристьян Хирмо в социальной сети, куда он выложил свой пост и скриншот трансляции Аннели Пеэбо в тот момент, когда она обращалась к зрителям из Австрии. Хирмо обратил внимание на странные детали в фотографии, которые телезрители не увидели.
Для подписчиков
ФОТО ⟩ Eesti Laul 2024: эстонский ведущий опозорил в социальных сетях члена жюри из Австралии
В субботу вечером был объявлен победитель конкурса Eesti Laulu 2024: 5MIINUST и Puuluup. Победитель был определен в результате двух туров голосования, в первом из которых были объединены результаты международного жюри и телефонного голосования.