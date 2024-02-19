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ФОТО ⟩ Eesti Laul 2024: эстонский ведущий опозорил в социальных сетях члена жюри из Австралии

Limon.ee
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Аннели Пеэбо
Аннели Пеэбо Фото: Kuvatõmmis Kristjan Hirmo postitusest

«Телевидение против реальности», – пишет бывший радиоведущий Кристьян Хирмо в социальной сети, куда он выложил свой пост и скриншот трансляции Аннели Пеэбо в тот момент, когда она обращалась к зрителям из Австрии. Хирмо обратил внимание на странные детали в фотографии, которые телезрители не увидели.

В субботу вечером был объявлен победитель конкурса Eesti Laulu 2024: 5MIINUST и Puuluup. Победитель был определен в результате двух туров голосования, в первом из которых были объединены результаты международного жюри и телефонного голосования.

В состав международного жюри также вошли несколько известных имен. За баллы от Австирии отвечала известная меццо-сопрано из Вены Аннели Пеэбо, которая выступала на одной сцене с крупнейшими представителями классической музыки и лучшими дирижерами.

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