Звезда сериала «Слово пацана» захотел проверить интеллект Владимира Путина

Как пишет издание NEWS.ru, о желании лично поговорить с российским лидером он рассказал на показе сказочного фильма «По щучьему велению», в котором исполнил роль Емели.

«Хотел лично проверить интеллект этого человека. Не по слухам, не с экранов, не еще как-то. Я бы хотел лично столкнуться с этим», – сказал Кологривый.

Он добавил, что на данный момент не видит людей, которые могли бы сравниться с Путиным по интеллекту. При этом он добавил, что вторым человеком, с которым он бы хотел поговорить, является американский миллиардер Илон Маск.