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Звезда сериала «Слово пацана» захотел проверить интеллект Владимира Путина

Limon.ee
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Никита Кологривый. Скриншот из Instagram.
Никита Кологривый. Скриншот из Instagram. Фото: instagram/n.kologrivyy

Российский актер Никита Кологривый, получивший широкую известность благодаря одной из ролей в криминальном сериале о молодежных группировках Казани «Слово пацана. Кровь на асфальте», захотел проверить интеллект президента России Владимира Путина, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание NEWS.ru, о желании лично поговорить с российским лидером он рассказал на показе сказочного фильма «По щучьему велению», в котором исполнил роль Емели.

«Хотел лично проверить интеллект этого человека. Не по слухам, не с экранов, не еще как-то. Я бы хотел лично столкнуться с этим», – сказал Кологривый.

Он добавил, что на данный момент не видит людей, которые могли бы сравниться с Путиным по интеллекту. При этом он добавил, что вторым человеком, с которым он бы хотел поговорить, является американский миллиардер Илон Маск.

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