ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ МНЕНИЯ ⟩ Обсуждение финала Eesti Laul в социальных сетях: «Музыка изменилась настолько, что в некоторых местах она уже не напоминает музыку»

Президент Эстонии Алар Карис желает победителю конкурса удачи на «Евровидении» и описывает победившую песню как характерную смесь рэпа и хийуской каннели. «Неожиданное сотрудничество в этом году принесло ожидаемый результат на Eesti Laul, и поэтому 5MIINUST и Puuluup отправляются в Мальмё. В песне-победительнице рэп и каннель объединились захватывающим образом. Удачи на карусели »Евровидения« и в сердцах людей! Удачи семиотикам», - сказал президент.