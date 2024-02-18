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ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ МНЕНИЯ ⟩ Обсуждение финала Eesti Laul в социальных сетях: «Музыка изменилась настолько, что в некоторых местах она уже не напоминает музыку»

Limon.ee
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5MIINUST x Puuluup
5MIINUST x Puuluup Фото: Konstantin Sednev

Финал конкурса Eesti Laul 2024 в субботу вечером активизировал Facebook и Twitter (новое название X), где люди поддерживали своих фаворитов и выражали как радость, так и разочарование, пишет Elu24.

Президент Эстонии Алар Карис желает победителю конкурса удачи на «Евровидении» и описывает победившую песню как характерную смесь рэпа и хийуской каннели. «Неожиданное сотрудничество в этом году принесло ожидаемый результат на Eesti Laul, и поэтому 5MIINUST и Puuluup отправляются в Мальмё. В песне-победительнице рэп и каннель объединились захватывающим образом. Удачи на карусели »Евровидения« и в сердцах людей! Удачи семиотикам», - сказал президент.

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