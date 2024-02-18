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С мишкой и шариками: полиция оригинально задержала наркоторговцев

Limon.ee
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Полицейский. Иллюстративное фото.
Полицейский. Иллюстративное фото. Фото: Master1305/Shutterstock

Неожиданный визит злоумышленницы приняли за сюрприз ко Дню святого Валентина, расслабились и потеряли бдительность, пишет Focus.

В Перу правоохранители творчески подошли к задержанию наркоторговцев. Для этого они спланировали спецоперацию с нотками романтики. Об этом пишет издание Fox News.

Так, полицейские устроили неожиданный визит наркоторговцам. Они пришли в помещение, где те находились, и выманили их на улицу.

Для этого один из правоохранителей переоделся в плюшевого мишку и взял в руки плакат с признанием в любви. Его напарница рядом держала шарик в виде сердечка.

Наркоторговцы вышли на улицу и залюбовались неожиданным сюрпризом. Женщины умилились такой романтикой и потеряли бдительность. В удобный момент «мишка» и его «поддержка» напали на женщин и надели на них наручники.

Кроме них в спецоперации были задействованы «дорожный работник» и «случайный прохожий».

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