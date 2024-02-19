Первая половина дня будет насыщенной. Она может принести неожиданные события. Многие люди приятно удивляют окружающих своими поступками, в это время особенно ярко проявляются лучшие личные качества, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА 19 ФЕВРАЛЯ ⟩ Благоприятный день для работы и других полезных дел у Дев, а Стрельцам не следует тратить время напрасно
Не исключено начало необычных дружеских отношений; очень разные люди находят общий язык.
Во второй половине дня могут возникнуть какие-то мелкие трудности. Тут важно не растеряться и продолжать действовать, придерживаясь плана, насколько это позволяют обстоятельства. Не падайте духом: вы добьетесь успеха, если не бросите начатое на полпути.
Овен
Насыщенный день. Вы готовы потрудиться, чтобы получить желаемое, не боитесь рискнуть или вступить в борьбу с сильным противником. Звезды на вашей стороне, и многое сложится хорошо. Но добиться успеха удастся не сразу, так что будьте терпеливы. Неплохой день для заключения сделок, поиска новых партнеров по бизнесу. Нежелательно смешивать деловые и личные отношения: это может привести к неприятностям в обеих сферах жизни. Вероятны хорошие новости, касающиеся кого-то из членов семьи. С близкими сегодня легко ладить, часто вы понимаете друг друга с полуслова.
Телец
Вряд ли сегодня возникнут серьезные проблемы, но может раздражать неопределенность, неоднозначность сложившейся ситуации. Как бы вы ни стремились получить четкие и ясные ответы на все вопросы, это едва ли удастся. Меньше рассчитывайте на других. Даже если вам обещали помощь в каком-то деле, постарайтесь справиться с ним самостоятельно, так будет больше шансов добиться успеха. Вечер порадует приятными сюрпризами. Это подходящее время для свидания или встречи с человеком, который давно вам нравится.
Близнецы
Есть шанс отлично справиться со многими сложными делами. Вы не ленитесь, стараетесь ничего не откладывать на потом. Но иногда забываете об отдыхе, и из-за усталости становитесь раздражительными. Так что лучше хотя бы время от времени делать паузы: они помогают восстановить силы, а часто к тому же и вдохновляют. Прежде чем проявлять инициативу, убедитесь, что момент для этого подходящий, иначе окажетесь в неловком положении. В этом отношении вторая половина дня гораздо проще первой: становится понятнее, что стоит говорить и делать.
Рак
Дел будет немало, но вы справитесь со всем в срок, если не будете отвлекаться. Многим Ракам мешают сосредоточиться воспоминания о прошлом. Важно не погружаться в них с головой; в конце концов, не так уж и важно, что случилось давным-давно. Зато от решений, принятых во второй половине дня, может зависеть будущее. Так что не спешите. У вас достаточно времени, чтобы разобраться в ситуации, все обдумать и взвесить. Стоит прислушаться к интуиции: ее подсказки точны и полезны. А вот о советах со стороны этого не скажешь.
Лев
Вряд ли день обойдется без сюрпризов и неожиданностей. Могут возникнуть проблемы, решать которые придется очень быстро. При этом ваши партнеры и друзья будут слишком заняты и вряд ли смогут прийти на помощь. Зато можно положиться на интуицию: она ведет вас к цели. Обратите внимание на то, как складываются отношения с близкими. Тут можно многое изменить к лучшему. Найти общий язык сегодня проще, чем обычно. К тому же есть шанс спокойно, конструктивно и дружелюбно обсуждать вопросы, которые прежде становились причиной ссор.
Дева
Благоприятный день для работы и других полезных дел. Вы решите проблемы, которые долго не давали покоя, и поймете, как справиться с новыми задачами. Можно договориться о сотрудничестве с людьми, о профессиональных успехах которых вы много слышали. Хорошо проходят встречи и со старыми знакомыми, и с новыми. Иметь с вами дело приятно, многие захотят подружиться. Не исключено начало романтической истории. Она будет захватывающей и полной сюрпризов, но головы вы не потеряете. Вечером могут появиться отличные идеи.
Весы
В решении финансовых вопросов можно полагаться на интуицию; она не подводит даже Весов, которые прежде ничем подобным не занимались. Удачными будут покупки, в том числе спонтанные. Есть шанс заключить сделки, которые принесут прибыль. Некоторым представителям знака предложат новую работу. Не исключены какие-то недоразумения, разногласия с близкими. Лучше сразу прояснить ситуацию: это позволит избежать обид, о которых все еще долго вспоминали бы. Вечер обещает хорошие новости. Возможны и приятные события в семье.
Скорпион
Высок творческий потенциал. Появляется много новых идей, есть шанс придумать что-то интересное и необычное. Ваши идеи вдохновляют окружающих, многие хотят помочь в их реализации. Ошибки маловероятны: вы взвешиваете каждый шаг, не оставляете без внимания подсказки интуиции. Напомнят о себе давние знакомые. Будет шанс восстановить отношения, которыми вы когда-то дорожили. Можно помириться с теми, с кем вы были в ссоре, восстановить старые связи. Разногласия и споры останутся в прошлом. Влюбленных Скорпионов ждут романтические сюрпризы.
Стрелец
Не тратьте время напрасно в первой половине дня: есть шанс успеть многое. Вряд ли все будет идти по плану, но вы не растеряетесь, придумаете, как любую ситуацию использовать в своих интересах. Найдите время для разговора со старыми знакомыми; они расскажут что-то важное или сделают интересное предложение. Денежные поступления могут оказаться меньше, чем вы рассчитывали. Особенно переживать по этому поводу не стоит: вскоре вы получите ожидаемую сумму. Но с покупками лучше не спешить, да и в целом полезно быть экономнее.
Козерог
Не витайте в облаках, смотрите на вещи реально. Именно это позволит избежать неприятностей, не попасть в ловушку и вообще хорошо провести день. На везение лучше не рассчитывать, особенно если дело касается важных вещей. Вам придется потрудиться, чтобы добиться нужного результата. При этом вы многому научитесь и, возможно, познакомитесь с людьми, которые вскоре станут вашими друзьями. Благоприятный день для небольших покупок, в том числе незапланированных. Вы безошибочно выбираете то, что порадует кого-то из близких или пригодится вам лично.
Водолей
Мелкие неприятности возможны, а серьезных проблем день не принесет. Так что не тревожьтесь по пустякам, занимайтесь тем, что вам интересно, и не теряйте уверенности в себе. Ваши идеи многим нравятся, наверняка найдутся желающие помочь в осуществлении задуманного. Не бойтесь споров: сегодня они оказываются полезными и завершаются важными решениями и обещаниями, которые будут выполнены. Удастся конструктивно обсудить вопросы, из-за которых прежде возникали разногласия. Не исключено, что в конце дня вы примете какие-то важные решения.
Рыбы
Стоит начать день с составления плана или списка дел. Чем лучше вы его продумаете, чем больше внимания уделите мелким деталям, тем проще будет дальше. Действовать самостоятельно часто проще, чем работать в команде. Даже если кто-то очень настойчиво предлагает помощь, принимать ее не обязательно: вы и сами отлично справитесь. Возможны какие-то приятные неожиданности, сюрпризы. Вероятны перемены к лучшему в отношениях с самыми близкими людьми. Все разногласия останутся в прошлом, им на смену придут общие планы, которые захочется немедленно воплотить в жизнь.