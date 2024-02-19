ГОРОСКОП НА 19 ФЕВРАЛЯ ⟩ Благоприятный день для работы и других полезных дел у Дев, а Стрельцам не следует тратить время напрасно

Есть шанс отлично справиться со многими сложными делами. Вы не ленитесь, стараетесь ничего не откладывать на потом. Но иногда забываете об отдыхе, и из-за усталости становитесь раздражительными. Так что лучше хотя бы время от времени делать паузы: они помогают восстановить силы, а часто к тому же и вдохновляют. Прежде чем проявлять инициативу, убедитесь, что момент для этого подходящий, иначе окажетесь в неловком положении. В этом отношении вторая половина дня гораздо проще первой: становится понятнее, что стоит говорить и делать.

Рак

Дел будет немало, но вы справитесь со всем в срок, если не будете отвлекаться. Многим Ракам мешают сосредоточиться воспоминания о прошлом. Важно не погружаться в них с головой; в конце концов, не так уж и важно, что случилось давным-давно. Зато от решений, принятых во второй половине дня, может зависеть будущее. Так что не спешите. У вас достаточно времени, чтобы разобраться в ситуации, все обдумать и взвесить. Стоит прислушаться к интуиции: ее подсказки точны и полезны. А вот о советах со стороны этого не скажешь.

Лев