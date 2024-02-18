ВИДЕО ⟩ Снова оказавшийся на втором месте в финале Eesti Laul певец рассказал о своих впечатлениях

«Второе место - это хорошо, и фанатов прибавится », - признается Ollie вскоре после финала Eesti Laul 2024. Музыкант, вновь занявший второе место в суперфинале, не расстраивается из-за проигрыша и признается, что самое главное для него - это фанаты, которые есть и будут.