«Второе место - это хорошо, и фанатов прибавится », - признается Ollie вскоре после финала Eesti Laul 2024. Музыкант, вновь занявший второе место в суперфинале, не расстраивается из-за проигрыша и признается, что самое главное для него - это фанаты, которые есть и будут.
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ВИДЕО ⟩ Снова оказавшийся на втором месте в финале Eesti Laul певец рассказал о своих впечатлениях
После финального вечера Eesti Laul вокруг зеленого зала собралось множество поклонников, многие из которых ждут очереди к Ollie . Музыкант раздает автографы и фотографируется с фанатами, пребывая в хорошем настроении, несмотря на то, что ему снова пришлось довольствоваться вторым местом в суперфинале.