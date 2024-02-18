ВИДЕО ⟩ Соцсети очаровал сурдопереводчик из финала Eesti Laul: «Они должны взять его с собой!»

17 февраля был объявлен победитель Eesti Laul 2024. Выбирая между Ollie, 5miinust x Puuluup и Неле-Лийс Вайксоо, вышедшей в суперфинал, народ решил, что победителями стали 5miinust x Puuluup.

Видео прямой трансляции выступления 5miinust x Puuluup на канале ETV2 завирусилось в социальных сетях. На экране - сурдопереводчик Егор Андреев, который проживает песню всем сердцем.

«Эстонский еврохит на языке жестов 2024», - говорит Эльза, которая поделилась видео на Facebook.

«Победитель. Этот парень на переднем плане», - говорит Лаура, которая поделилась видео.

«Минусам придется взять его в Мальме», - таково мнение в Facebook, и даже высказывается предположение, что группа могла бы рассмотреть вопрос о пополнении состава, поскольку сурдопереводчик был бы хорошим пятым участником, чтобы восполнить недостающее. «В конце концов, 5-го участника не хватает. Это мысль», - говорит один из поклонников.

«Энергия и эмоции! Это проникает прямо в сердце», - так отзываются выступлении сурдопереводчика. «Я думаю, каждый должен это увидеть», - поделился кто-то мнением.