Видео ⟩ Эстонскую звезду TikTok избили на Кипре

Житель Сааремаа Михкель Алекс Хунт (ник - Markminyster), получивший известность в TikTok, с помощью зрителей отправился на Кипр со своей невестой Ирмой (ник - ColaQueen). Однако путешествие оказалось не таким радужным, как можно было ожидать.
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Тиктокеры Мику и Ирма отправились на Кипр на семь дней. Их зрители ранее присылали им донаты (то есть пожертвования) на путешествие. На протяжении всей поездки тиктокеры ведут прямые трансляции - Михкеля ни дня за всю поездку не наблюдали трезвым, и часто можно было увидеть, как он там ссорится со своей невестой, а также грозится спрыгнуть с балкона.