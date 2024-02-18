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Видео ⟩ Эстонскую звезду TikTok избили на Кипре

Регина Мальк
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Фото: Pilt videost

Житель Сааремаа Михкель Алекс Хунт (ник - Markminyster), получивший известность в TikTok, с помощью зрителей отправился на Кипр со своей невестой Ирмой (ник - ColaQueen). Однако путешествие оказалось не таким радужным, как можно было ожидать.

Тиктокеры Мику и Ирма отправились на Кипр на семь дней. Их зрители ранее присылали им донаты (то есть пожертвования) на путешествие. На протяжении всей поездки тиктокеры ведут прямые трансляции - Михкеля ни дня за всю поездку не наблюдали трезвым, и часто можно было увидеть, как он там ссорится со своей невестой, а также грозится спрыгнуть с балкона.

На Кипр отправился и Рандар Луйк (ник - tiktokiluik), который пригласил Ирму на совместные мероприятия, что разозлило Михкеля и он начал его критиковать, а также обзывать жену и детей Луйка. Вчера Рандар хотел мирно встретиться с Михкелем, чтобы тот извинился за свои слова. Но когда Михкель прибыл на место встречи, он первым дал волю рукам, а затем Рандар ударил Михкеля и повалил его на землю.

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