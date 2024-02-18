Видео ⟩ Эстонскую звезду TikTok избили на Кипре

Тиктокеры Мику и Ирма отправились на Кипр на семь дней. Их зрители ранее присылали им донаты (то есть пожертвования) на путешествие. На протяжении всей поездки тиктокеры ведут прямые трансляции - Михкеля ни дня за всю поездку не наблюдали трезвым, и часто можно было увидеть, как он там ссорится со своей невестой, а также грозится спрыгнуть с балкона.