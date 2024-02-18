Туризм в Европе почти вышел на допандемийные уровни: не хватило чуть больше одного процента

Четыри года назад пардемия коронавируса полностью остановила мировой туризм. И только спустя 2,5 года, в октябре 2022 года Испания последней из стран Европы сняла COVID-ограничения на въезд.

В летний сезон 2023 года туристы словно решили «отыграться» за три упущенных года путешествий, а потому на популярных европейских направлениях можно было наблюдать невиданные ранее по масштабам толпы туристов. Например, в хорватском Дубровнике, признанном самым переполненным городом в прошлом году, на каждого местного жителя приходилось 36 туристов.

И теперь появилась официальная статистика от Европейской туристической комиссии (ETC), подтверждающая, что в 2023 году туризм в Европе почти вышел на допандемийные уровни – в последнем квартале 2023 года поток иностранных туристов в Европу был на 1,6% ниже показателей 2019 года, тогда как количество ночей, проведенных иностранными туристами в Европе, и вовсе оказалось лишь на 0,6% ниже допандемийных уровней. При этом в 2024 году прогнозируется дальнейший рост.

При этом в отчете указывается, что большим спросом сейчас пользуются направления с хорошим соотношением цены и качества. Так, наибольший рост числа прибытий наблюдался в Сербии (+15%), Португалии (+11%), Черногории (+10%), Турции (+9%) и Мальте (+8%).

А вот восточноевропейские направления, граничащие с Россией, наоборот все еще отстают в плане восстановления туризма: Литва (-32%), Латвия (-29%), Эстония (-27%), Финляндия (-24%).