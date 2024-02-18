Предвестник гибели: на берег выбросило редчайшего обитателя морских глубин

Почти четырехметровую рыбу-весло (она же - рыба-ремень, ремнетел или сельдяной король) выбросило на берег на пляже Лейте на Филиппинах, сообщает Mirror. Местные жители встревожены, поскольку рыба, получившая название «предвестник гибели», сулит стихийные бедствия, в частности землетрясения.

Ее обнаружил рыбак, исследующий пляж. Увидев тяжело травмированное существо, он позвонил местным представителям защиты дикой природы. К тому времени, когда они приехали на вызов, рыба уже скончалась. У нее было сильно повреждено лицо и сильное кровотечение.

«К сожалению, несмотря на усилия по его спасению, раненая рыба-весло была объявлена мертвой и впоследствии похоронена. Этот инцидент служит напоминанием о важности понимания и сохранения разнообразной морской жизни, населяющей наши океаны», - заявили в управлении муниципального сельского хозяйства.

Рыба-весло - очень редкое глубоководное существо. Внешне оно напоминает огромного угря или змею. Как правило, обитает такая рыба в тропических океанах на глубине до километра, где питается мелкой рыбой, кальмарами и планктоном. Их нечасто можно увидеть на мелководье, поскольку океанские течения выбрасывают их на берег.

Среди местных жителей, как уже говорилось выше, бытует поверье, что выброшенная на берег рыба-весло говорит о грядущем сильном землетрясении. В свою очередь чиновники призывают людей не паниковать, и что подобные слухи не имеют ничего общего с реальностью.