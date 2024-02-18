У женщины не получилось снять наличные в банкомате: тогда она перешла к радикальным мерам

По информации портала Actu17 , сотрудник банка не смог предоставить ей нужную сумму, что вызвало недовольство женщины. В ответ она достала бутылку с зажигательной смесью, подпалила ее и бросила внутрь помещения.

После того, как огонь начал распространяться, посетители в панике побежали из банка, в то время как преступница осталась на месте происшествия, позируя на фоне горящего здания. Несмотря на происходящее, она не пыталась скрыться от полиции.