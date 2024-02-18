«Готов помочь»: принц Гарри не против вернуться к королевским обязанностям

После того как у короля Чарльза III обнаружили рак, а Кейт Миддлтон выздоравливает после операции на брюшной полости, принц Гарри готов взять на себя часть королевских обязанностей, чтобы поддержать брата Уильяма. Об этом он рассказал близким друзьям, пишет Daily Mail.

По информации таблоида, герцог Сассекский имел с отцом «несколько теплых разговоров».

Однако королевский журналист Хьюго Викерс уверяет, что «ни одна из сторон» не хочет, чтобы Гарри и Меган вернулись в Великобританию, несмотря на предполагаемую «оливковую ветвь».

«Лично я на самом деле не думаю, что кто-либо желает, чтобы он вернулся домой в данный момент и снова приступил к исполнению королевских обязанностей. Он не может внезапно снова приступить к исполнению королевских обязанностей, в нынешних обстоятельствах это довольно долгий путь. Всегда можно помириться. Всегда можно разобраться, но не так быстро. Так что нет, вот ответ», - заявил он.

Викерс добавил, что Чарльз - единственный из королевской семьи, кто не оставлял попыток наладить отношения с принцем Гарри после скандальных интервью на американском телевидении, выхода мемуаров с нападками на Виндзоров и других не менее неприятных поступков.

Гарри ушел с поста действующего члена королевской семьи вместе со своей женой, герцогиней Сассекской, в 2020 году, после чего пара переехала в США. Сейчас король стремится примириться и чаще видеться со своим сыном и считает, что это пойдет на пользу монархии.