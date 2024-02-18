РАЗМЕРОМ С БЛОХУ ⟩ Как выглядит самое маленькое позвоночное животное в мире

«Блошиная лягушка» в среднем имеет размеры всего 7,1 миллиметра, что делает ее самой маленькой в мире - после того, как исследователи успешно измерили 46 экземпляров миниатюрной амфибии, найденных в ее лесной среде обитания на вершине холма на юге Баии, Бразилия, пишет Daily Mail.

Спина маленькой лягушки имеет различные коричневые оттенки, что помогает сливаться с окружающей средой, в отличие от многих ярко-желтых или оранжевых лягушек, живущих в этом регионе.

Биологам было известно о существовании блошиной лягушки размером с горошину с тех пор, как она впервые была обнаружена в тропических лесах Атлантического океана в Баии в 2011 году, как это впервые было опубликовано в журнале Zootaxa.

Но это новое и более полное исследование образцов послужило доказательством того, что команда собрала достаточно образцов взрослых лягушек, чтобы сделать однозначный вывод о среднем размере вида.