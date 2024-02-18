Клиент недоумевает: почему цена на эстонские огурцы так выросла?

«Такая цена меня до смерти напугала», - говорит таллиннец, чей взгляд задержался на ценнике огурца «Луунья». «Как цена стала такой высокой?» - недоумевает он. «В начале месяца цена была 6,99 евро за килограмм, а сейчас уже 7,99», - говорит человек, который делал покупки в Järve Selver. «Для сравнения, цена финских огурцов составляет 4,49 евро».