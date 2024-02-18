Мужчина, посетивший таллиннский магазин Selver, был поражен чрезвычайно высокой ценой на эстонские огурцы. «В начале февраля цена была 6,99 за килограмм, а сейчас уже 7,99», - говорит он. Elu24 поинтересовался у производителя огурцов AS Grüne Fee Eesti, чем вызван такой рост цен.
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Клиент недоумевает: почему цена на эстонские огурцы так выросла?
«Такая цена меня до смерти напугала», - говорит таллиннец, чей взгляд задержался на ценнике огурца «Луунья». «Как цена стала такой высокой?» - недоумевает он. «В начале месяца цена была 6,99 евро за килограмм, а сейчас уже 7,99», - говорит человек, который делал покупки в Järve Selver. «Для сравнения, цена финских огурцов составляет 4,49 евро».