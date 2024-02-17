Экс-тренер Насти Каменских признался, как ей удалось похудеть

Как известно, певица является давней поклонницей спорта и здорового образа жизни. И долгое время дойти до своего тела мечты Насте помогал тренер. В частности, он подчеркнул, что секретом ее стройности стала дисциплина, правильное питание и регулярность тренировок. По словам Андрея, звезда - трудоголик, которого ничто никогда не останавливало перед спортом.

«Настя - трудоголик страшный. Это классное совпадение: ее трудолюбие, сфокусированность. В пять утра быть в ботаническом саду? Ей не проблема. Снег, дождь - не проблема. Питаться так, как я сказал? Легко! Она просто сделала все так, как нужно. К тому же, совмещая это все со своей работой», - рассказал Хомицкий в подкасте Алины Шаманской.

Кроме того, звездный тренер признался, что сейчас между ними минимальное общение. И добавил, что считает рэпера и продюсера Потапа сильным человеком, который со всем справится.

«Не часто. За последний год возможно два раза общались видео-кружочками. Я общался с Лешей. Не считаю, что его нужно поддерживать. Мне кажется, что он – гора. Он может еще многих поддержать. Я думаю, такие люди как они, привыкли ко всему, и они просто супер сильны», - отметил Андрей.