В субботу, 17 февраля, в ледовом холле Тондираба прошел финал самого главного песенного конкурса Eesti Laul, в ходе которого стало известно, кто же поедет на Евровидение от Эстонии. В этом году нашу страну на Евровидении-2024» в Швеции (Мальмё) представит 5miinust x Puuluup с песней (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi!
ВОТ ЭТО ДА! ⟩ На Евровидение от Эстонии поедут популярная рэп-группа и яркий ну-фолк дуэт
5miinust - самая известная рэп-группа страны из Вызу, в состав которой входят Estoni Kohver, Päevakoer, Põhja-Korea и Lancelot. А Puulup - эстонский ну-фолк дуэт, основанный в 2014 году Рамо Тедером и Марко Вейссоном.
В 2023 года дуэт объявил, что вместе с 5miinust примут участие в Eesti Laul 2024 с песней «(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi».
Накануне перед финалом букмекеры и поклонники Евровидения составили свой рейтинг, в котором они определили предполагаемого победителя. И фанаты песенного конкурса, и букмекеры поставили работу 5miinust x Puuluup на первое место. На сайте Eurovision World 39% фанатов одобрили песню 5miinust x Puuluup (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi. В букмекерских же конторах вероятность выигрыша 5miinust x Puuluup составляла 65%.
Напомним, что Эстония будет участвовать в песенном конкурсе в Мальмё под десятым номером во втором полуфинале 9 мая.