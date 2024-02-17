ВОТ ЭТО ДА! ⟩ На Евровидение от Эстонии поедут популярная рэп-группа и яркий ну-фолк дуэт

В субботу, 17 февраля, в ледовом холле Тондираба прошел финал самого главного песенного конкурса Eesti Laul, в ходе которого стало известно, кто же поедет на Евровидение от Эстонии. В этом году нашу страну на Евровидении-2024» в Швеции (Мальмё) представит 5miinust x Puuluup с песней (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi!