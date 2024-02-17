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ФОТО ⟩ Тина Кароль в красном латексном платье произвела фурор в Сети

Limon.ee
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Тина Кароль.
Тина Кароль. Фото: Aleksandr Gusev

Украинская певица Тина Кароль снялась в новой сексуальной фотосессии, где позировала в красном латексном платье и в черных туфлях на высоком каблуке, пишет УНИАН.

В кадре знаменитость то сидит на ступеньках, то стоит у стены, демонстрируя изгибы своего тела и зону декольте, которую оголила с помощью откровенного платья.

На лицо Кароль нанесла легкий нюдовый макияж, а волнистые локоны она распустила.

«Эйфория после встречи с вами», - подписала снимки Тина.

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