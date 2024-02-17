Украинская певица Тина Кароль снялась в новой сексуальной фотосессии, где позировала в красном латексном платье и в черных туфлях на высоком каблуке, пишет УНИАН.
ФОТО ⟩ Тина Кароль в красном латексном платье произвела фурор в Сети
В кадре знаменитость то сидит на ступеньках, то стоит у стены, демонстрируя изгибы своего тела и зону декольте, которую оголила с помощью откровенного платья.
На лицо Кароль нанесла легкий нюдовый макияж, а волнистые локоны она распустила.
«Эйфория после встречи с вами», - подписала снимки Тина.