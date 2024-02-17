СМОТРИТЕ ⟩ Элина Нечаева представила публике своего нового возлюбленного: известный венгерский танцор

«Всем влюбленным, мечтателям и верующим в любовь - счастливого Дня святого Валентина. Давайте праздновать любовь сегодня и каждый день!» - подписала Элина фотографию, опубликованную в Instagram.

На снимке оперная певица держится за руки с танцором и хореографом Ахмедом Муссой. В комментариях Элину сразу спросили, не ее ли это новый бойфренд? «Как и положено в День святого Валентина, [на фото] мой Валентин!» подтвердила Элина Elu24, что это ее возлюбленный.