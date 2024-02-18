Первая половина дня полна переживаний и волнений. Многие совершают необдуманные поступки, делают то, что другим кажется нелогичным. Иногда это приводит к спорам, но до серьезных конфликтов дело все же не доходит. Любые деловые вопросы нужно обсуждать максимально спокойно и конструктивно; так будет гораздо проще найти удачное решение.
ГОРОСКОП НА 18 ФЕВРАЛЯ ⟩ Беспокойный день для Овнов, а Скорпионам надо запастись терпением
Вторая половина дня дает шанс справиться с какими-то практическими задачами, навести порядок в финансовых делах. Становится ясно, как завершить дела, начатые давным-давно. Люди, которые прежде были в ссоре, смогут помириться. Не исключено начало романтической истории.
Овен
Беспокойный день. Во-первых, он приносит какие-то неожиданности и заставляет менять планы. Во-вторых, ваше настроение меняется гораздо чаще, чем обычно. Иногда вы сердитесь по пустякам или обижаетесь на мелочи, которых в другое время просто не заметили бы. Как только вам удастся справиться с эмоциями, жизнь начнет меняться к лучшему. Вечер обещает приятные сюрпризы, в том числе романтические. Это время отлично подходит для того, чтобы порадовать близких. Они будут рады вместе с вами заняться чем-то новым, с удовольствием поддержат смелые начинания.
Телец
День радует приятными событиями. Вы чувствуете поддержку звезд и понимаете: если сейчас взяться за новые дела, достичь успеха удастся быстро. Некоторым Тельцам предлагают помощь влиятельные люди. Тут стоит подумать о том, какие ответные услуги вы сможете оказать; лучше не быть в долгу у тех, от кого многое зависит. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. День подходит для решения финансовых вопросов. Интуиция поможет правильно распорядиться полученной суммой, сделать удачные покупки.
Близнецы
День начинается отлично. Утро подходит для общения, обсуждения любых вопросов. Хорошо проходят встречи даже с теми, с кем вы прежде не находили общего языка, ссорились из-за пустяков. Не исключено, что вам предложат что-то интересное или помогут воплотить в жизнь то, что было задумано давным-давно. Вторая половина дня будет более сложной. Накапливается усталость, из-за нее вы становитесь раздражительными и нетерпеливыми. К счастью, рядом есть люди, которые могут вас успокоить, приободрить и развеселить.
Рак
Добиться успеха проще, чем может показаться с утра. Кое-какие проблемы могут возникнуть, но они не заставят вас бросить начатое и сдаться. Вы готовы бороться и быстро одержите первые победы. Не всем понятно, почему вы действуете так, а не иначе. Но обстоятельства позволяют избежать долгих объяснений. Вскоре все увидят, каких отличных результатов вы смогли добиться. Вы стараетесь избегать споров, и окружающим это очень нравится. Даже люди, которые обычно неохотно идут на контакт, рады возможности пообщаться с вами.
Лев
Беспокойный день. Вы стараетесь добиться всего и сразу, спешите, чтобы получить нужный результат как можно быстрее. Это может привести к ошибкам. Лучше проявить осторожность и быть внимательнее, продумывать каждый шаг. Старайтесь чаще советоваться с людьми, которым доверяете, прислушивайтесь к их мнению. Это будет полезно не только для дела, но и для дальнейшего развития отношений. Лучше не спешить с покупками. Сегодня вы склонны к расточительности и можете потратить значительную сумму на вещи, без которых легко обошлись бы.
Дева
Ничего не откладывайте на потом. Утром будет проще добиться успеха; воспользуйтесь этим, чтобы решить важные задачи. Позже наступит беспокойный период, когда придется вернуться к старым делам, а потом помочь тем, кто оказался в сложной ситуации по собственной вине. Часто приходится искать собственные пути к цели, потому что проверенные методы оказываются малоэффективными. К вечеру вы почувствуете усталость, но будете довольны тем, что успели сделать. Дома некоторых Дев ждут приятные сюрпризы. Не исключены и хорошие новости, касающиеся кого-то из членов семьи или других близких людей.
Весы
Всеми важными делами занимайтесь самостоятельно, а если просите кого-то о помощи, обязательно проследите, чтобы все было сделано так, как надо. Ваша серьезность, внимание к деталям, искреннее желание разобраться во всем сегодня помогают в решении многих проблем. Не исключены какие-то необычные происшествия. Сначала они заставят вас изменить планы, потом натолкнут на интересные мысли. Не исключено, что именно сейчас вы поймете, что именно хотели бы изменить в своей жизни и как это можно сделать. Наверняка найдутся желающие помочь, а интуиция поможет выбрать лучших союзников.
Скорпион
Запаситесь терпением. Сегодня события развиваются не так быстро, как хотелось бы, некоторые дела приходится отложить на неопределенный срок. Можно строить долгосрочные планы, обдумывать их, обсуждать с людьми, опыту которых вы доверяете. Но прежде чем вы перейдете к реальным действиям, должно пройти несколько дней. Пока же вы можете немного отдохнуть, заняться чем-то интересным. Стоит вспомнить о давних хобби: не исключено, что вы поймете, какую пользу они могут принести. Вечер подходит для общения со старыми друзьями. Они найдут способ поднять вам настроение.
Стрелец
Вы нервничаете и переживаете, хотя волноваться особенно не о чем. Это не самый простой день, но все возникающие преграды преодолимы, нужны лишь упорство и твердое намерение добиться своего. Будьте искренни с теми, кто вам дорог. Это поможет избежать многих трудностей и сейчас, и в ближайшем будущем. Нужна осторожность там, где дело касается финансов. Сегодня вы склонны к расточительности. Спонтанные покупки вряд ли будут удачными. Нежелательно давать деньги в долг: скорее всего, их вернут гораздо позже, чем вы рассчитываете.
Козерог
Начало дня подходит для учебы, сбора и анализа информации, а также для того, чтобы просто подумать о чем-то важном. Вы серьезны, стараетесь ничего не упустить из виду, не полагаетесь на удачу там, где нужно рассчитывать на собственные силы. Это помогает избежать многих проблем. Окружающим нравится ваше отношение к делам, и они охотно помогают во всем. Вторая половина дня приносит неожиданности. Не всегда они приятны, но вы сохраняете оптимизм и правильно делаете. Вскоре станет ясно, как можно изменить ситуацию к лучшему или извлечь пользу из происходящего.
Водолей
Удачный день. Вам везет там, где вы этого не ожидали, складываются благоприятные обстоятельства для многих начинаний. Будет шанс получить полезную информацию и использовать ее в своих интересах. Можно начинать учиться чему-то новому. Лучше делать это вместе с друзьями или любимым человеком. Вы отлично проведете время. Не исключены романтические сюрпризы, признания, о которых вы давно втайне мечтали. Вторая половина дня подходит для небольших покупок. Можно приобретать полезные вещи не только для себя, но и для близких.
Рыбы
Находить подход к очень разным людям у вас сегодня получается лучше, чем решать какие-то вопросы самостоятельно. Так что можно провести деловые переговоры или поговорить о важных вещах с близкими. Не исключены приятные знакомства, легкие романтические увлечения. Но пройдет некоторое время, прежде чем отношения, начавшиеся сегодня, примут серьезный характер. Осторожнее с деньгами: вы склонны тратить их на пустяки. Лучше быть экономнее. Вероятно, вскоре станет ясно, как лучше распорядиться имеющейся суммой.