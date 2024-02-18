ГОРОСКОП НА 18 ФЕВРАЛЯ ⟩ Беспокойный день для Овнов, а Скорпионам надо запастись терпением

Весы

Всеми важными делами занимайтесь самостоятельно, а если просите кого-то о помощи, обязательно проследите, чтобы все было сделано так, как надо. Ваша серьезность, внимание к деталям, искреннее желание разобраться во всем сегодня помогают в решении многих проблем. Не исключены какие-то необычные происшествия. Сначала они заставят вас изменить планы, потом натолкнут на интересные мысли. Не исключено, что именно сейчас вы поймете, что именно хотели бы изменить в своей жизни и как это можно сделать. Наверняка найдутся желающие помочь, а интуиция поможет выбрать лучших союзников.

Скорпион

Запаситесь терпением. Сегодня события развиваются не так быстро, как хотелось бы, некоторые дела приходится отложить на неопределенный срок. Можно строить долгосрочные планы, обдумывать их, обсуждать с людьми, опыту которых вы доверяете. Но прежде чем вы перейдете к реальным действиям, должно пройти несколько дней. Пока же вы можете немного отдохнуть, заняться чем-то интересным. Стоит вспомнить о давних хобби: не исключено, что вы поймете, какую пользу они могут принести. Вечер подходит для общения со старыми друзьями. Они найдут способ поднять вам настроение.

Стрелец