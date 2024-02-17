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ФОТО ⟩ Ида-Вирумаа не до шуток: на Максима Галкина в Йыхви купили действительно мало билетов

Limon.ee
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Максим Галкин.
Максим Галкин. Фото: Erakogu

Вчера, 16 февраля, в Таллинне, в концертном зале Alexela, выступил Максим Галкин. А завтра, 18 февраля, знаменитый юморист должен представить свою программу в Йыхви.

Стало известно, что на концерт Максима Галкина в Йыхви купили очень мало билетов. И правда, если зайти на сайт piletilevi, то можно увидеть огромное количество еще не купленных мест.

Скриншот с сайта. Количество не купленных билетов.
Скриншот с сайта. Количество не купленных билетов. Фото: Kuvatõmmis/piletilevi.ee

В чем причина, неизвестно. Либо все любители творчества знаменитого пародиста съехались в Таллинн, либо в Ида-Вирумаа не осталось его поклонников.

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