13 февраля управа района Кесклинн организовала празднование Масленицы на Таллиннском певческом поле. Однако, по словам посетителей, организационная сторона мероприятия была не на высоте, и некоторые семьи после праздника обнаружили на лобовом стекле своего автомобиля штрафы за парковку. «Инструкции о том, как добраться до места - со стороны каких ворот заезжать, где можно припарковать машину и при каких условиях, - были бы очень кстати!»
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«Мать расплакалась, когда увидела штраф!» Масленица в центре Таллинна дорого обошлась некоторым семьям
Саара (имя изменено, известно редакции) с дочерью посетила мероприятие по случаю Масленицы в центре Таллинна 13 февраля. «Мы с дочкой пошли вдвоем и несколько раз скатились с горки. Народу было немного, но всем было очень весело», - рассказывает она.