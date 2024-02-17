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«Мать расплакалась, когда увидела штраф!» Масленица в центре Таллинна дорого обошлась некоторым семьям

Хевели Туйск
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Штраф за парковку. Снимок иллюстративный.
Штраф за парковку. Снимок иллюстративный. Фото: FOTO LAURA OKS / POSTIMEES

13 февраля управа района Кесклинн организовала празднование Масленицы на Таллиннском певческом поле. Однако, по словам посетителей, организационная сторона мероприятия была не на высоте, и некоторые семьи после праздника обнаружили на лобовом стекле своего автомобиля штрафы за парковку. «Инструкции о том, как добраться до места - со стороны каких ворот заезжать, где можно припарковать машину и при каких условиях, - были бы очень кстати!» 

Саара (имя изменено, известно редакции) с дочерью посетила мероприятие по случаю Масленицы в центре Таллинна 13 февраля. «Мы с дочкой пошли вдвоем и несколько раз скатились с горки. Народу было немного, но всем было очень весело», - рассказывает она.

Это было бесплатное мероприятие для всех, с различными играми для детей, выступлениями артистов и даже бесплатными масленичными булочками. «Когда танцевальная группа закончила выступление, дети и их родители разошлись». По словам Саары, мероприятие было довольно скудным.

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